Пригожин отметил, что многие вещи вечно не живут, в том числе и ЧВК "Вагнер"

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Бахмуте, записал видеоролик на фоне монумента советскому танку времён Великой отечественной войны Т-34-85. В своём видеообращении Пригожин ответил изданию New York times, президенту Украины Зеленскому, министру обороны Украины Залужному и спикеру ВСУ Череватому.

Среди прочего, Евгений Викторович прокомментировал заявление о том, что "Бахмут - это последний рубеж ЧВК Вагнер".

Пригожин согласился с тем, что это действительно последний шаг. Он добавил, что "многие вещи вечно не живут, но остаются в памяти народа. Пример тому - 300 спартанцев, 3 богатыря и тд. Так и с ЧВК "Вагнер" может случиться", - заявил глава "музыкантов". Не совсем понятно, чем именно вызвана эта минорная нота в его обращении, учитывая, что желающих вступить в ряды "Вагнера", по словам самого Пригожина, довольно много. Вероятно, что Евгений Викторович мог подразумевать деятельность своих "политических противников", с которыми у него непростые отношения. Не зря он отмечал, что главной слабостью ЧВК "Вагнер" является коррупция и бюрократия.

Пригожин, однако, заявил, что этот рубеж "вагнеровцы" достойно возьмут. Также он привёл слова министра обороны Шойгу о том, что после взятия Бахмута ЧВК "Вагнер", для ВС РФ откроется "оперативный простор".

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Ранее Пригожин прокомментировал заявление Шойгу по поводу дальнейшего наступления после взятия Бахмута.