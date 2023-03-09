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Пригожин: "Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы мне отключили все телефоны..."
Также главе ЧВК "Вагнер" заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения
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Подразделения ЧВК "Вагнер" планомерно занимают Бахмут дом за домом, улицу за улицей. В городе ведутся ожесточённые бои, а иностранные СМИ уже окрестили Бахмут - "эпицентром войны".

Информационный вестник "News info" задал Пригожину вопрос о том, как обстоят дела с боеприпасами для ЧВК "Вагнер", на что пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила аудиосообщение Евгения Викторовича.

В своём комментарии глава ЧВК "Вагнер" утверждает, что улучшений ситуации с боеприпасами не последовало, кроме того, он заявил следующее: "Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях и заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения".

Из-за такого стечения обстоятельств, Пригожину осталось просить боеприпасы через СМИ, чем он, вероятнее всего, и будет заниматься. Глава "музыкантов", однако, сообщил, что "не всё так плохо, есть и позитивные моменты". В частности Пригожин поблагодарил представителей промышленности, Мантурова и Насенкова. "Низкий поклон тем, кто клепает эти снаряды", - выразил свою признательность Евгений Викторович.

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Ранее, спикер ВСУ, генерал Череватчый, заявил, что "Бахмут - это последний рубеж ЧВК Вагнер". У Пригожина нашлось, что ответить на такое заявление.

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#вагнер #пригожин #чвк вагнер #боеприпасы #глава чвк вагнер
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хахахер
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а чё ты стесняешь своей национальности,так я тут причём тогда
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
Сергей Макеев
19:09
Да, важен только для перегрева ) А если серьёзно, то, похоже, это от производителя материнских плат зависит. У меня изгиба нет.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Johann Klassen
19:08
Пархатый Шароварник, иди подмойся. А то, от тебя разит "падалью".
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Ёшкин кот
19:08
Задолбали с пересъемками одного и того же , буд-то снимать больше нечего .
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хахахер
19:08
а тебе кого пасти
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
Евгений Сом
19:08
а Marvel's spiderman выходит тоже провалилась, она же вышла в сентябре )))))))) ха ха ха ха ха какой же ты безмозглый дурачок )))))))
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хахахер
19:06
а уже всё железо разогнали,ещё 10 лет назад
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
daimos
19:06
Это какой толщины должен быть корпус, чтобы еще и слоты назад? Учитывая, что с другой стороны все равно проц с кулером никуда не денется
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Евгений Сом
19:05
Ты фанатик безмозлый в игру уже играл? а то если нет то твои фантазии слабоумного как то не интересны ))))))))) А вообще высер какого то слабоумного сбежавшего с психушки. У него все посты на эту тем...
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
Steganos
19:05
А чё ты сразу стрелки переводишь на мою национальность? Ты должен либо подтвердить, либо опровергнуть, что ты абосраный клоун.
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
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