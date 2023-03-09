Также главе ЧВК "Вагнер" заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения

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Подразделения ЧВК "Вагнер" планомерно занимают Бахмут дом за домом, улицу за улицей. В городе ведутся ожесточённые бои, а иностранные СМИ уже окрестили Бахмут - "эпицентром войны".

Информационный вестник "News info" задал Пригожину вопрос о том, как обстоят дела с боеприпасами для ЧВК "Вагнер", на что пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила аудиосообщение Евгения Викторовича.

В своём комментарии глава ЧВК "Вагнер" утверждает, что улучшений ситуации с боеприпасами не последовало, кроме того, он заявил следующее: "Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях и заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения".

Из-за такого стечения обстоятельств, Пригожину осталось просить боеприпасы через СМИ, чем он, вероятнее всего, и будет заниматься. Глава "музыкантов", однако, сообщил, что "не всё так плохо, есть и позитивные моменты". В частности Пригожин поблагодарил представителей промышленности, Мантурова и Насенкова. "Низкий поклон тем, кто клепает эти снаряды", - выразил свою признательность Евгений Викторович.

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Ранее, спикер ВСУ, генерал Череватчый, заявил, что "Бахмут - это последний рубеж ЧВК Вагнер". У Пригожина нашлось, что ответить на такое заявление.