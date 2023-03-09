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ЧВК Вагнер закрывает Бахмут с севера - под контроль взята Дубово-Васильевка
Дубово-Васильевка перешла под полный контроль штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер»
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Шаг за шагом подразделения ЧВК "Вагнер" окружают Бахмут (Артёмовск). Ожесточённые бои ведутся буквально за каждый дом. Вчера группа Вагнера выложила карту, на которой отмечены подконтрольные ЧВК "Вагнер" территории. По информации от 8 марта подразделения "музыкантов" только заходили в Дубово-Васильевку, а утром 9 марта уже заняли её. 

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Этот шаг поможет отрезать Бахмут с северо-запада, однако вчера, в своём видеообращении из Бахмута, Пригожин заявил, что "многие вещи вечно не живут, так и с ЧВК "Вагнер" может случиться". Было это сказано потому, что несмотря на просьбы Пригожина о снабжении боеприпасами и техникой ЧВК "Вагнер", а также о необходимости прикрытия флангов кадровыми частями ВС РФ, ничего из этого не выполняется.

Но даже несмотря на это, "вагнеровцы" показывают довольно высокую результативность. Так, по словам Пригожина, только за февраль месяц "музыканты" ликвидировали более 10 тысяч солдат ВСУ.

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Спикер ВСУ Залужный, заявил, что Бахмут станет последним рубежом ЧВК "Вагнер" на Украине, на что Пригожин ответил, что такое действительно может случиться, но этот рубеж они достойно возьмут.

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#pmc #wagner
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