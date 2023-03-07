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"Всё равно сдадут": военный эксперт заявил о безысходности ВСУ в Бахмуте
Военный эксперт: освобождение Бахмута (Артёмовска) от ВСУ неизбежно
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Ситуация вокруг Бахмута (Артёмовска) становится с каждым днём всё тяжелее для ВСУ. Недавно Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" сделают свою работу, если им дадут боеприпасы и прикроют фланги. В СМИ уже появилась информация о том, что Зеленский требует защищать Бахмут "до последнего солдата", в то время как главком ВСУ Залужный предлагает сдать город.

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В интервью пятому каналу, военный эксперт Литовкин поделился мнением о будущем Артёмовска и рассказал, какое решение для украинского руководства будет "стратегически верным" — оставить позиции или остаться и погибнуть.

"ВСУ либо сдадут Бахмут, либо погибнуть и всё равно сдадут", — подчеркнул эксперт.

Видео.

По мнению Литовкина переход города под контроль ВС РФ неотвратим, независимо от того, какое решение примет командование ВСУ. Эксперт утверждает, что Бахмут стал для Киева не столько стратегическим, сколько морально значимым городом. Они [ВСУ] удерживают город лишь для того, чтобы поддерживать свой боевой дух и веру Украины в победу. К тому же, Зеленский просто повинуется воле Соединённых Штатов, считает эксперт.

"Воля Вашингтона состоит не в том, чтобы Украина выиграла в войне, а в том, чтобы затянуть операцию как можно дольше", — заявил Литовкин.

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К тому же затягивание операции даёт Киеву время на получение новой партии военной помощи стран Запада. Поэтому, добавил эксперт, командование ВСУ будет делать всё "возможное и невозможное", не жалея своих людей, чтобы выиграть время. Литовкин отметил, что сдачи Бахмута избежать не удастся.

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#всу #бахмут #вс рф #артемовск #артёмовск
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