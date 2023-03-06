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Индия успешно испытала сверхзвуковую ракету BrahMos морского базирования
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Индия, которая не так часто делает заявления о своих испытаниях вооружения, в это воскресенье поделилась информацией, что ВМС страны успешно завершили испытания сверхзвуковой ракеты морского базирования BrahMos, произведя запуск с боевого корабля. Сообщение об этом появилось на странице МО Индии.
Утверждается, что ракета смогла поразить цель, находившуюся на дистанции в нескольких сотен морских миль. Сверхзвуковая ракета BrahMos (БраМос) была запущена с эсминца класса "Калькутта".
Интересно то, что данная ракета не является чисто индийской разработкой, а создана одноимённым российско-индийским разработчиком "БраМос".

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В минобороны Индии уверены, что ракета BrahMos укрепит оборонный потенциал страны. Испытания ракеты BrahMos, но воздушного базирования также были успешно проведены ВВС Индии ранее, в декабре прошлого года. Тогда ракету запускали с самолета Су-30МКИ. Дальность поражения "морской" версии составляет до 300 км, дальность поражения "воздушной" - до 400 км.

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Название ракеты BrahMos выбрано не случайно, оно образовано от слов Брахмапутра (прим. - река в Индии, одна из крупнейших водных артерий в Южной Азии) и Москва.

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#россия #индия #сверхзвук #брамос #сверхзвуковая ракета
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