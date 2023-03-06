Это продукт совместного российско-индийского предприятия

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Индия, которая не так часто делает заявления о своих испытаниях вооружения, в это воскресенье поделилась информацией, что ВМС страны успешно завершили испытания сверхзвуковой ракеты морского базирования BrahMos, произведя запуск с боевого корабля. Сообщение об этом появилось на странице МО Индии.

Утверждается, что ракета смогла поразить цель, находившуюся на дистанции в нескольких сотен морских миль. Сверхзвуковая ракета BrahMos (БраМос) была запущена с эсминца класса "Калькутта".

Интересно то, что данная ракета не является чисто индийской разработкой, а создана одноимённым российско-индийским разработчиком "БраМос".

реклама

В минобороны Индии уверены, что ракета BrahMos укрепит оборонный потенциал страны. Испытания ракеты BrahMos, но воздушного базирования также были успешно проведены ВВС Индии ранее, в декабре прошлого года. Тогда ракету запускали с самолета Су-30МКИ. Дальность поражения "морской" версии составляет до 300 км, дальность поражения "воздушной" - до 400 км.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Название ракеты BrahMos выбрано не случайно, оно образовано от слов Брахмапутра (прим. - река в Индии, одна из крупнейших водных артерий в Южной Азии) и Москва.