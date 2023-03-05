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Предложены три способа борьбы с украинскими беспилотниками-камикадзе
На данный момент ещё не разработана лучшая тактика борьбы с дронами
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Беспилотники стали головной болью для военных как по российскую, так и по украинскую сторону баррикад. Ни один из комплексов противовоздушной обороны, стоящих на вооружении не создавался под задачу уничтожения малоразмерных дронов. И как бы не были продвинуты комплексы С-350, С-400 и Панцирь, стрелять с них по полчищам дронов, всё равно, что палить из пушки по воробьям. Экономически нецелесообразно, да и ракеты быстро закончатся.

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Несколько способов защиты от беспилотников предложил бывший офицер спецназа, разведчик, ветеран Афганистана, полковник Анатолий Матвийчук. Он заявил, что бороться с ними (дронами) следует с помощью их отключения, подрыва и аэростатов.

"Можно использовать радиоэлектронное подавление (т.е. РЭБ) для того, чтобы оператор потерял контроль над БПЛА. Можно физически их уничтожить. Тут работают "Тунгуска", "Шилка" и, конечно же, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь". (Вот только стрелять 30-мм снарядами по мелким дронам тоже вариант не рациональный). И наконец —  аэростаты [прим.- аэростаты заграждения]. Можно использовать их так же, как во время Второй мировой войны. Они затрудняют продвижение к намеченной цели. Беспилотнику придётся маневрировать и обходить их, или же столкнуться и не выполнить боевую задачу." — поделился своими мыслями Анатолий Матвийчук.

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Беспилотники являются относительно новым средством ведения боевых действия, и правильная тактика (как и средства) защиты от них ещё только на стадии разработки. На данный момент перспективными кажутся аэростаты, совмещающие в себе сразу две функции: первое - радиоэлектронное подавление БПЛА противника за счёт размещения на аэростате специальной аппаратуры, и второе - использование аэростатов как физического препятствия. Как бы там ни было, только время покажет, какая тактика будет иметь успех.

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#дроны #бпла #дроны-камикадзе #борьба
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