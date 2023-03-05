Второй по величине город Дании, Орхус, хочет начать отапливать свои дома геотермальной энергией. Для этого потребуется 110-мегаваттная геотермальная станция, которая будет обеспечивать пятую часть всей энергии в городе к 2030 году, пишет Bloomberg.
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Геотермальная энергия будет вырабатываться путем бурения скважин глубоко под поверхностью земли (до 3 километров) и закачивания воды вниз. Затем вода будет нагревается геотермальным теплом (около 80 градусов Цельсия), после чего вода поднимается обратно. Затем эта вода может быть использована для отопления домов и заводов или для преобразования энергии тепла в электричество. Таким образом, это устойчивый способ получения энергии, который, в отличие от солнечной и ветровой энергии, не зависит от погодных условий.
Дания дала зеленый свет проекту, поэтому бурение начнется этим летом. Цель состоит в том, чтобы получить возможность генерировать первое геотермальное тепло к 2025 году. Также уже ведутся разговоры о строительстве аналогичной геотермальной станции в столице Дании Копенгагене, которая будет в два раза больше. Если проекты окажутся успешными, то подобная станция может появиться и в Познани, Польша.