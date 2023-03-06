В группе "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте появилось видео, снятое одним из военнослужащих российской стороны, на котором российские военные берут нескольких бойцов ВСУ. Кадровые части российской армии запечатлены на видео или добровольцы из ЧВК "Вагнер" - не сообщается. Однако, больше всего удивляют диалоги, которые слышны за кадром. Несмотря на обильное использование ненормативной лексики, отношение к противнику российской стороной вызывает уважение и показывает, что даже в боевых действиях, человек остаётся человеком.
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Сначала российские военные потребовали от раненого подползти в укрытие. "Иди, бить не будем, отвечаем. Не будем трогать. Заползай давай, аккуратней только", - говорит оператор.
"Не режем и не убиваем, а домой отправляем вас", - говорит один из российских бойцов.
"Расстёгивай броню, сейчас медик помощь окажет тебе", - сообщает другой военнослужащий одному из пленных.
Российские бойцы спросили украинских военнослужащих о составе их группы, забрали в безопасное место и оказали первую помощь. "Радуйся, родной, домой поедешь [...] или на Украину или в России дадим тебе гражданство", - добавил боец.
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