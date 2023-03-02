Майкрософт заявляет, что проблема связана с большим количеством желающих пообщаться с ботом

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Компания Microsoft всё ещё проводит публичное открытое тестирование своей новой функции Bing Chat, и, как и следовало ожидать, в некоторых случаях она просто не работает так, как было запланировано. Сегодня, очевидно, один из таких дней, поскольку многие пользователи Bing Chat сообщают, что видят сообщения об ошибке "Что-то пошло не так".

реклама

Microsoft хорошо осведомлена об этой проблеме, которая, вероятно, связана с большим количеством пользователей. Михаил Парахин, руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, опубликовал сегодня на своей странице в Twitter следующее сообщение:

"Приносим извинения за сообщение об ошибке "Что-то пошло не так", которое некоторые из вас могут видеть в Bing Chat. Это вызвано пятью основными факторами, связанными с повышенной нагрузкой, у нас есть исправления для трёх из них и смягчение двух других. Пожалуйста, потерпите."

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее в тот же день Парахин заявил, что новый переключатель Bing Chat Mode теперь должен быть доступен 90 процентам пользователей, а оставшиеся 10 процентов получат к нему доступ позже, но тоже сегодня. Селектор позволяет пользователям переключаться между тремя режимами ответа: Творческий, Сбалансированный и Точный. Неизвестно, является ли новый селектор одним из факторов, вызвавших сегодняшние проблемы с Bing Chat.