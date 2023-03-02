Компания Microsoft всё ещё проводит публичное открытое тестирование своей новой функции Bing Chat, и, как и следовало ожидать, в некоторых случаях она просто не работает так, как было запланировано. Сегодня, очевидно, один из таких дней, поскольку многие пользователи Bing Chat сообщают, что видят сообщения об ошибке "Что-то пошло не так".
реклама
Microsoft хорошо осведомлена об этой проблеме, которая, вероятно, связана с большим количеством пользователей. Михаил Парахин, руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, опубликовал сегодня на своей странице в Twitter следующее сообщение:
"Приносим извинения за сообщение об ошибке "Что-то пошло не так", которое некоторые из вас могут видеть в Bing Chat. Это вызвано пятью основными факторами, связанными с повышенной нагрузкой, у нас есть исправления для трёх из них и смягчение двух других. Пожалуйста, потерпите."
Ранее в тот же день Парахин заявил, что новый переключатель Bing Chat Mode теперь должен быть доступен 90 процентам пользователей, а оставшиеся 10 процентов получат к нему доступ позже, но тоже сегодня. Селектор позволяет пользователям переключаться между тремя режимами ответа: Творческий, Сбалансированный и Точный. Неизвестно, является ли новый селектор одним из факторов, вызвавших сегодняшние проблемы с Bing Chat.