Китай пошёл на этот шаг чтобы помочь пострадавшей от санкций США отрасли

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Китай обязался инвестировать дополнительно 1,9 миллиарда долларов в своего крупнейшего производителя микросхем памяти. Государственный инвестиционный фонд National Integrated Circuit Industry Investment Fund Ltd. вложит 12,9 млрд. юаней в компанию Yangtze Memory Technologies, чтобы обеспечить пострадавшей от санкций США отрасли приток капитала.

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Производитель микросхем памяти расположен в Хубэй и является одним из единственных отечественных производителей микросхем, которые близки к конкуренции с мировыми лидерами, такими как Samsung. Размер инвестиций указывает на то, что Китай снова увеличивает расходы на свою испытывающую трудности промышленность по производству микросхем. Китайская промышленность по производству микросхем пытается обойти ограничения США, одновременно сталкиваясь с сокращением мирового спроса. Инвестиции в Yangtze Memory - одни из самых значительных, сделанных государственным фондом за последние несколько месяцев.

В 2022 году высшее руководство Китая начало широкомасштабную антикоррупционную кампанию в связи с медленным прогрессом в разработке местных альтернатив чипам, производимым в других странах. Результатом кампании стало отстранение от должности нескольких высокопоставленных чиновников и руководителей отрасли. В дополнение к этому, политика "нулевого ковида" в Китае также привела к замедлению производства чипов в стране.

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Соединенные Штаты ввели экспортный контроль на китайские полупроводники, что также оказало значительное влияние на китайскую промышленность по производству микросхем. В 2022 году было снято с регистрации 5 746 компаний. Наряду с США, Нидерланды и Япония также ограничили поставки оборудования для производства микросхем в Китай.