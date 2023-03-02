К тому же Hi-Fi Rush добавляет фоторежим для создания крутых скриншотов

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Разработчик игр Tango Gameworks удивил многих, выпустив в январе игру Hi-Fi Rush. Игра для Xbox и PC была разработана в тайне. Это ритм-игра на тему киберпанка с художественным стилем аниме, и она стала большим хитом для разработчика и компаний Bethesda Softworks и Microsoft. Действительно, было объявлено, что с момента запуска игры чуть больше месяца назад в нее сыграли два миллиона игроков.

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"Какая толпа! Два миллиона игроков наслаждаются игрой #HiFiRush, и мы не можем выразить вам свою благодарность!" - Hi-Fi RUSH (@hifiRush) 1 марта 2023 г.

Сегодня игра получила бесплатное обновление, которое добавляет небольшую, но приятную функцию: фоторежим. Вот как описывается новое дополнение:

"Вы можете приостановить действие и позировать Чаю и его союзникам, а затем отредактировать сцену с помощью множества рамок, фильтров и эффектов камеры, чтобы создать идеальную фотографию!"

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Изображения сохраняются в меню "My Capture" на консолях Xbox Series X и S от Microsoft и в папке Screenshot в версии для ПК. Вы можете посетить эти места, сделать снимки, а затем поделиться ими с друзьями. Разработчик говорит, что в игре будут места, где режим фотосъемки будет отключен, включая вырезанные сцены, места, где в игре используется фиксированная камера, и другие.