Разработчик игр Tango Gameworks удивил многих, выпустив в январе игру Hi-Fi Rush. Игра для Xbox и PC была разработана в тайне. Это ритм-игра на тему киберпанка с художественным стилем аниме, и она стала большим хитом для разработчика и компаний Bethesda Softworks и Microsoft. Действительно, было объявлено, что с момента запуска игры чуть больше месяца назад в нее сыграли два миллиона игроков.
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"Какая толпа! Два миллиона игроков наслаждаются игрой #HiFiRush, и мы не можем выразить вам свою благодарность!" - Hi-Fi RUSH (@hifiRush) 1 марта 2023 г.
Сегодня игра получила бесплатное обновление, которое добавляет небольшую, но приятную функцию: фоторежим. Вот как описывается новое дополнение:
"Вы можете приостановить действие и позировать Чаю и его союзникам, а затем отредактировать сцену с помощью множества рамок, фильтров и эффектов камеры, чтобы создать идеальную фотографию!"
Изображения сохраняются в меню "My Capture" на консолях Xbox Series X и S от Microsoft и в папке Screenshot в версии для ПК. Вы можете посетить эти места, сделать снимки, а затем поделиться ими с друзьями. Разработчик говорит, что в игре будут места, где режим фотосъемки будет отключен, включая вырезанные сцены, места, где в игре используется фиксированная камера, и другие.