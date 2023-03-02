Версия 0.68.0 уже доступна для загрузки на GitHub и в Microsoft Store

Для пользователей PowerToys на Windows 10 и 11 настало время обновлений. Версия 0.68.0 уже доступна для загрузки и содержит многочисленные исправления, улучшения и несколько новых утилит. Изюминкой этого выпуска являются две новые утилиты PowerToys, Paste as Plain Text, которая позволяет вставлять текстовое содержимое буфера обмена без форматирования, и Mouse Jump, которая позволяет быстро перемещать указатель мыши на большие расстояния на нескольких или одном экране.

В этот выпуск также включено большое количество исправлений, которые приведены ниже.

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Основные моменты:

Новая утилита: Paste as Plain Text позволяет вставить текстовое содержимое буфера обмена без форматирования. Примечание: форматированный текст в буфере обмена заменяется на неформатированный.

Новая утилита: Mouse Jump позволяет быстро перемещать указатель мыши на большие расстояния на одном экране или по нескольким экранам.

Добавление новых политик GPO для автоматической загрузки обновлений и уведомлений об обновлениях.

Поддержка файлов MSC и CPL в результатах "Выполнить команду" плагина PowerToys Run Program.

Добавлена поддержка log2 и log10 в плагине PowerToys Run Calculator.

Мы немного поэкспериментировали, чтобы ваш первый опыт запуска PowerToys стал более простым и понятным. Есть текущая страница, на которой написано "Добро пожаловать" и вариант с прямыми инструкциями по использованию некоторых утилит. Мы хотим посмотреть, приведет ли прямой показ того, как использовать PowerToys, к тому, что больше людей воспользуются функциями :)