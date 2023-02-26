Новый логотип - это "олицетворение энергичной, динамичной и современной Nokia"

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Во время Mobile World Congress в Барселоне компания Nokia объявила об обновлении логотипа, чтобы дистанцироваться от того, чем она в основном известна - производством смартфонов.

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"В сознании большинства людей мы по-прежнему являемся успешным брендом мобильных телефонов, но это не то, что представляет собой Nokia сейчас", - сказал Пекка Лундмарк, президент и генеральный директор Nokia в интервью Bloomberg. "Мы хотим запустить новый бренд, который в значительной степени сосредоточен на сетях и промышленной цифровизации, что совершенно отличается от мобильных телефонов".

Телефоны Nokia все ещё продаются финским производителем мобильных телефонов HMD Global Oy. Только вчера HMD анонсировала Nokia G22, телефон, который может быть легко отремонтирован его владельцем.

Новый логотип - это значительный отход от культового логотипа, который компания использовала с 1978 года. Согласно пресс-релизу, новый логотип - это "олицетворение энергичной, динамичной и современной Nokia".

Наряду с обновлением лого Nokia также объявила об обновленной стратегии компании. Когда Лундмарк стал генеральным директором Nokia в 2020 году, он изложил трехэтапную стратегию: перезагрузка, ускорение и масштабирование. Поскольку этап перезагрузки уже завершен, Лундмарк заявил, что начинается второй этап.

Nokia будет уделять приоритетное внимание увеличению доли бизнес рынка компании за счёт продажи сетевого оборудования поставщикам беспроводных услуг. У Nokia теперь есть "боеприпасы и инструменты", чтобы занять долю рынка без ущерба для рентабельности, заявил Лундмарк.

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Помимо этого, компания намерена развивать свой бизнес за счет продажи частных сетей 5G компаниям. В прошлом году корпоративный бизнес компании вырос на 21%, что составляет около 8% ее продаж. Лундмарк сказал, что компания стремится как можно быстрее довести эту долю до двузначного числа за счёт небольших приобретений и органического роста.