Спустя более чем месяц после анонса поставок немецких "кошек" Украине, первые боевые танки Leopard 2 уже прибыли, правда пока только из Польши. Польша, на данный момент является первой и единственной страной, выполнившей соответствующее обещание по поставкам западных танков.
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"Киев только что получил более дюжины польских танков Leopard 2 немецкого производства. Именно наша страна стала первой, кто обеспечил украинских бойцов новым вооружением этого типа (танками)", — опубликовало польское информационное издание Onet. По уточнённым данным, на Украину уже прибыло 14 танков. Кроме того, Зеленский надеется получить ещё сотню танков от других стран, включая 31 танк M1 Abrams, обещанный Соединёнными Штатами.
Руководители стран Запада заявили о намерении организовать поставки тяжелой военной техники Украине после встречи министров обороны стран НАТО. Кроме того, о поставках тяжёлого вооружения постоянно просит и украинский президент. Британская газета The Times писала, что к апрелю Украина сможет получить только четверть от общего числа обещанных танков. В ближайшее время отправить танки Leopard ВСУ обещали Нидерланды.