Американское издание утверждает, что Китай будет всячески помогать России в конфликте на Украине

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Американское новостное издание Bloomberg заявило, что Китай боится поражения России, а потому не допустит его. Поводом для поддержки России и опасением для Китая является то, что после России США могут взяться за Поднебесную империю.

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"Есть одна веская причина, по которой Китай может вмешаться в конфликт на Украине: он не может допустить чтобы Путин проиграл. Потенциальное поражение России представляет огромную проблему, потому что выбывание из геополитической игры такой мощной державы переключит внимание США и Запада на Пекин, а далее будет усиленно развиваться тема суверенитета Тайваня", - заявил исследователь внешней политики США, Хэл Брэндс в своём материале в Bloomberg.

Тайвань для Китая часто сравнивают с Украиной для России, а потому, претензии Китая на остров, без всякого сомнения, встретят мощный отпор со стороны Соединённых Штатов и, возможно, даже блока НАТО. Пока Китай не анонсировал (а Россия официально не запрашивала) дополнительную военную помощь для проведения СВО, но если Китай увидит для себя стратегическую угрозу, то может пойти и на такие меры.

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Недавно НАТО отверг предложенный Китаем план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который включает 12 пунктов, якобы из-за "союза Китая с Россией".