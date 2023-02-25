Будем надеяться, что она не развалится в воздухе

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Скоро люди увидят первую в мире 3D-напечатную ракету, которая отправится в первый полет в космос, благодаря калифорнийской компании Relativity Space. В среду компания объявила дату запуска своей ракеты Terran 1.

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Запуск миссии под названием GLHF (Good Luck, Have Fun) запланирован на 8 марта на космодроме ЛК-16 на мысе Канаверал, штат Флорида, а окно запуска откроется в 13:00 по восточному времени. Согласно Relativity, ее 2-ступенчатая ракета является самым большим 3D-печатным объектом высотой 110 футов (около 34 метров) и шириной 7,5 футов (около 2,3 метра). Ракета имеет девять двигателей Aeon на первой ступени и один Aeon Vac на второй ступени.

В настоящее время ракета Terran 1 на 85% состоит из 3D-печати, однако в будущем компания намерена достичь 95%. GLHF станет первой попыткой компании вывода средства на орбиту и не будет нести никакой полезной нагрузки. Запуск будет транслироваться в прямом эфире на YouTube для зрителей по всему миру.

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В то время как SpaceX довольно популярна своими многоразовыми ракетами, Relativity также работает над собственной версией под названием Terran R с грузоподъемностью 20 000 кг. Компания утверждает, что может производить ракеты Terran 1 и Terran R от сырья до готовой продукции в течение 60 дней. Ожидается, что Terran R будет запущена в 2024 году.