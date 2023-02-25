Добавление эффектов освещения с трассировкой лучей в старые игры иногда может дать вам совершенно новые впечатления от геймплея. Это, безусловно, относится и к недавно выпущенному моду Half-Life 1: Ray Traced. Мод от разработчика "sultim_t" теперь доступен для загрузки с GitHub.
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Хотя этот мод не заменяет текстуры и графику Half-Life, как это сделал знаменитый ремейк Black Mesa, более продвинутое освещение и визуальные эффекты, полученные благодаря трассировке лучей, придают этой почти 25-летней игре (даже не верится) обновленный вид. Световые эффекты в коридорах игры заставляют зомбиподобных монстров Half-Life выглядеть еще более жутко, когда они проходят через световые лучи и тени.
С помощью мода трассировки лучей даже наружные сцены Half-Life получили приятные эффекты солнечного света, а энергетическое оружие игры теперь имеет отличные улучшенные визуальные эффекты. Если ваш игровой компьютер оснащен видеокартой, способной работать с эффектами трассировки лучей (серия Nvidia RTX, например), вы можете загрузить файлы мода со страницы sultim_t на GitHub, установить их в папку с игрой, а затем запустить прилагаемый файл ash3d.exe. Существуют также дополнительные файлы для запуска режима с поддержкой масштабирования DLSS.