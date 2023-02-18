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Директор фонда "Право и Порядок" обвинил ВСУ в клеймении пленных

Военные ВСУ придумали новый способ издевательства над пленными, сказал Олег Иванников
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В своём интервью информационному агентству ura.ru подполковник запаса, директор фонда "Право и Порядок" Олег Иванников рассказал, что бойцы ВСУ клеймят российских пленных, чтобы уничтожить их, в случае, если те продолжат вести боевые действия против Украины после возвращения из плена. Военнослужащих ВС РФ, которые были клеймёными на Украине, ВСУ будут расстреливать при повторном взятии в плен. 

"Украинские нацисты изобрели новый зверский способ клеймения российских бойцов, попадающих в плен. ВСУ обосновывают это тем, что те, кто будут взяты в плен повторно, будут моментально вычислены, и к ним будут уже применяться крайние меры, то есть фактически — расстрел", — заявил подполковник.

С его слов, клеймение — это способ показать свои фашистские наклонности, так как ВСУ и без этого могут опознать тех, кто был в их плену. "Все военнослужащие, которых ВСУ берут в плен, проходят процедуру снятия отпечатков пальцев. Возможно, что у них, кроме этого, берут образцы ДНК. Всё необходимое для этого у украинской стороны имеется. Я считаю, что эта мера исключительно зверская, фашистская", — подчеркнул Иванников.

Также он сообщил, что подобные случаи нарушают любое законодательство : "Необходимо поднять этот вопрос в ООН, так как такое клеймление — это античеловеческий способ". Целиком данное заявление можно услышать в видео.

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