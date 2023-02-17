"Помогая ВСУ, они рискуют попасть под ответный удар наших средств", - заявили в МИД

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

Замглавы департамента Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что космические аппараты США и стран Запада, которые помогают ВСУ добывать информацию о позициях ВС РФ, тем самым ставя под удар наши вооружённые силы, могут стать законными целями для применения по ним российского оружия. "Помогая ВСУ, они рискуют попасть под ответный удар наших средств", - прокомментировал Воронцов.

Об этом он рассказал на собрании в Совете Федерации, которое было посвящено 40-летию Стратегической оборонной инициативы (СОИ) США, известной также как "программа "Звёздных войн".

В МИД дали понять, что если гражданские или военные космические аппараты третьих стран будут использоваться в военных целях для помощи ВСУ в спецоперации, то Россия непременно обязана будет на это отреагировать. "Такого рода помощь является опосредованным участием в вооруженном конфликте", - заявили в МИД РФ.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Ранее глава SpaceX и Tesla, Илон Маск, отказал в восстановлении полного доступа к системе спутниковой связи Starlink, активно используемой военнослужащими ВСУ в конфликте с Россией. Илон Маск заявил, что не желает своим участием обострять конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.