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Замглавы департамента Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что космические аппараты США и стран Запада, которые помогают ВСУ добывать информацию о позициях ВС РФ, тем самым ставя под удар наши вооружённые силы, могут стать законными целями для применения по ним российского оружия. "Помогая ВСУ, они рискуют попасть под ответный удар наших средств", - прокомментировал Воронцов.
Об этом он рассказал на собрании в Совете Федерации, которое было посвящено 40-летию Стратегической оборонной инициативы (СОИ) США, известной также как "программа "Звёздных войн".
В МИД дали понять, что если гражданские или военные космические аппараты третьих стран будут использоваться в военных целях для помощи ВСУ в спецоперации, то Россия непременно обязана будет на это отреагировать. "Такого рода помощь является опосредованным участием в вооруженном конфликте", - заявили в МИД РФ.
Ранее глава SpaceX и Tesla, Илон Маск, отказал в восстановлении полного доступа к системе спутниковой связи Starlink, активно используемой военнослужащими ВСУ в конфликте с Россией. Илон Маск заявил, что не желает своим участием обострять конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.