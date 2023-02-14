"Пятый элемент" уже не за горами

Joby, компания по производству электрической авиации, расположенная в Северной Калифорнии, является лидером в области электрических самолетов и воздушных такси. После завершения нескольких 150-мильных испытательных полетов и получения первого разрешения FAA в 2022 году, команда готовится к коммерческому запуску.

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Joby является производителем eVTOL (электрических средств вертикального взлёта и посадки) и создал уникальный новый транспорт, который является частично самолетом, частично дроном, может взлетать вертикально вверх и, возможно, в один прекрасный день сможет перевозить пассажиров. Считайте, что это Uber для неба.

В прошлом году Федеральное авиационное управление выдало компании сертификат авиаперевозчика. Однако это лишь один из нескольких важных этапов, которые Joby Aviation предстоит пройти, прежде чем подняться в небо. Сейчас Joby прошла второй этап сертификации и работает над окончательной сборкой своего официального прототипа электрического аэротакси.

На этой неделе компания подтвердила, что начала окончательную сборку "соответствующего требованиям компании" eVTOL - прототипа для испытаний, который проложит путь к дальнейшей сертификации и окончательному продукту, который будет подниматься в небо.

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Полностью электрический самолет Joby имеет шесть регулируемых роторов для взлёта вверх, а затем поворачивается для полёта вперед. Как сообщается, самолёт развивает скорость до 200 миль в час, может пролететь 150 миль на одной зарядке и перевозить до четырех пассажиров. Благодаря регулярным проверкам FAA и прогрессу, достигнутому в последнее время, компания утверждает, что она находится на пути к запуску коммерческого воздушного такси к 2025 году.