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Geekbench 6 стал точнее оценивать реальную производительность
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Во вторник компания Primate Labs представила Geekbench 6, последнюю версию своего популярного бенчмарка. Используемый для оценки производительности CPU и GPU компьютеров Mac, iPhone, iPad и т.д., набор тестов Geekbench 6 содержит обновления, которые лучше отражают рабочие нагрузки, с которыми могут справиться современные устройства.

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"За последние три года в мире технологий многое изменилось. Камеры смартфонов делают более крупные и качественные снимки. Искусственный интеллект, особенно машинное обучение, стал повсеместным в общих и мобильных приложениях", - написал Джон Пул в своем блоге. "Количество ядер в компьютерах и мобильных устройствах продолжает расти. И то, как мы взаимодействуем с нашими компьютерами и мобильными устройствами, кардинально изменилось - кто бы мог предположить, что в 2020 году видеоконференции вдруг резко наберут популярность?".

Чтобы лучше отразить современные рабочие процессы, в Geekbench 6 реализованы новые задачи, такие как размытие фона в видеоконференциях, фильтрация и корректировка изображений для социальных сетей, автоматическое удаление нежелательных объектов с фотографий, обнаружение и маркировка объектов на фотографиях с помощью моделей машинного обучения, а также использование скриптовых языков для анализа, обработки и преобразования текста. Наборы данных также были дополнены более крупными файлами и изображениями высокого разрешения.

Как поясняет Geekbench, новые результаты бенчмарка CPU "используются для оценки и оптимизации производительности процессора и памяти с использованием рабочих нагрузок, включающих сжатие данных, обработку изображений, машинное обучение и компиляцию кода".

Одно из самых больших изменений заключается в том, что многоядерное тестирование теперь измеряет, как ядра взаимодействуют друг с другом при выполнении задач. Если в предыдущих версиях для измерения общей скорости чипа каждому ядру назначались отдельные задачи, то в Geekbench 6 для проверки реальной производительности будут тестироваться такие вещи, как размытие фона и фотофильтры. Поскольку почти все устройства, используемые в бенчмарках, имеют многоядерные чипы, новое приложение лучше подходит для конфигурации производительных и энергоэффективных ядер процессора, которую в последнее время применяет всё больше производителей.

Важным изменением в тестах Geekbench 6 GPU Compute (используемых для оценки графической производительности) является поддержка API Vulkan.

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Однако предыдущие результаты, полученные с помощью Geekbench 5, нельзя сравнивать с Geekbench 6, поскольку в них используются разные наборы тестов. Трудно сравнивать результаты без проведения обширного тестирования, но тест 14-дюймового MacBook Pro с 8-ядерным CPU и 14-ядерным GPU показал 2138 (одноядерный) и 8475 (многоядерный) баллов в Geekbench 6 против в 1750 (одноядерный) и 9550 (многоядерный) баллов в Geekbench 5.

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#geekbench #benchmark #geekbench 6 #гикбенч
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