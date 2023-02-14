Бенчмарк переработал тесты, направленные на многоядерное исполнение

Во вторник компания Primate Labs представила Geekbench 6, последнюю версию своего популярного бенчмарка. Используемый для оценки производительности CPU и GPU компьютеров Mac, iPhone, iPad и т.д., набор тестов Geekbench 6 содержит обновления, которые лучше отражают рабочие нагрузки, с которыми могут справиться современные устройства.

реклама

"За последние три года в мире технологий многое изменилось. Камеры смартфонов делают более крупные и качественные снимки. Искусственный интеллект, особенно машинное обучение, стал повсеместным в общих и мобильных приложениях", - написал Джон Пул в своем блоге. "Количество ядер в компьютерах и мобильных устройствах продолжает расти. И то, как мы взаимодействуем с нашими компьютерами и мобильными устройствами, кардинально изменилось - кто бы мог предположить, что в 2020 году видеоконференции вдруг резко наберут популярность?".

Чтобы лучше отразить современные рабочие процессы, в Geekbench 6 реализованы новые задачи, такие как размытие фона в видеоконференциях, фильтрация и корректировка изображений для социальных сетей, автоматическое удаление нежелательных объектов с фотографий, обнаружение и маркировка объектов на фотографиях с помощью моделей машинного обучения, а также использование скриптовых языков для анализа, обработки и преобразования текста. Наборы данных также были дополнены более крупными файлами и изображениями высокого разрешения.

Как поясняет Geekbench, новые результаты бенчмарка CPU "используются для оценки и оптимизации производительности процессора и памяти с использованием рабочих нагрузок, включающих сжатие данных, обработку изображений, машинное обучение и компиляцию кода".

Одно из самых больших изменений заключается в том, что многоядерное тестирование теперь измеряет, как ядра взаимодействуют друг с другом при выполнении задач. Если в предыдущих версиях для измерения общей скорости чипа каждому ядру назначались отдельные задачи, то в Geekbench 6 для проверки реальной производительности будут тестироваться такие вещи, как размытие фона и фотофильтры. Поскольку почти все устройства, используемые в бенчмарках, имеют многоядерные чипы, новое приложение лучше подходит для конфигурации производительных и энергоэффективных ядер процессора, которую в последнее время применяет всё больше производителей.

Важным изменением в тестах Geekbench 6 GPU Compute (используемых для оценки графической производительности) является поддержка API Vulkan.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Однако предыдущие результаты, полученные с помощью Geekbench 5, нельзя сравнивать с Geekbench 6, поскольку в них используются разные наборы тестов. Трудно сравнивать результаты без проведения обширного тестирования, но тест 14-дюймового MacBook Pro с 8-ядерным CPU и 14-ядерным GPU показал 2138 (одноядерный) и 8475 (многоядерный) баллов в Geekbench 6 против в 1750 (одноядерный) и 9550 (многоядерный) баллов в Geekbench 5.