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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Blue Origin впервые изготовила солнечные батареи из лунной пыли
Лунные базы могут не нуждаться в ресурсах с Земли.
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Независимо от того, посадит ли Blue Origin корабль на Луну или нет, она может сыграть ключевую роль в поддержании лунных операций. Компания Джеффа Безоса, занимающаяся космическими полетами, показала, что она может производить солнечные батареи и провода для передачи энергии, используя имитацию лунного реголита. Технология Blue Alchemist компании использует расплавленный электролиз для отделения алюминия, железа и кремния из лунного грунта от связанного кислорода для извлечения ключевых материалов. Этот процесс позволяет создавать солнечные батареи, покровное стекло и алюминиевую проволоку, используя только солнечный свет и кремний реактора.

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Такой подход не только избавит исследователей от необходимости передавать материалы с Земли, но и будет более щадящим как для Луны, так и для Земли. Нет выбросов углекислого газа, нет химикатов и нет необходимости в воде. Полученные солнечные батареи могут работать на Луне более десяти лет, несмотря на "суровые" условия окружающей среды, утверждает Blue Origin.

Blue Origin предлагает это решение для программы NASA Artemis и миссий на Марс. Космическое агентство сможет создавать базы или другие объекты, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду. Хотя концепция использования реголита для строительства аванпостов не нова, предыдущие попытки в основном были направлены на создание мест обитания, а не на энергоснабжение этих внеземных объектов.

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Попадут ли технологии Blue Origin в NASA - это другой вопрос, поскольку у компании неоднозначные отношения с администрацией США. Хотя НАСА поддерживает космическую станцию Orbital Reef и будет использовать New Glenn для научной миссии на Марс, оно уступило SpaceX ключевой контракт на лунную посадку и не смогло оспорить сделку стоимостью 2,9 миллиарда долларов. Какими бы новыми ни были технологии Blue Alchemist, они не гарантируют победу в бизнесе.

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#солнечные батареи #солнечные панели
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