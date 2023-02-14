Литий-железо-фосфатный (LFP) химический состав позволит сделать батареи более долговечными и более доступными по цене.

Компания Ford объявила о строительстве нового завода стоимостью 3,5 миллиарда долларов в Мичигане, где будут производиться батареи для электромобилей, изготовленные с использованием литий-железо-фосфатного (LFP) химического состава. Ford утверждает, что батареи LFP будут более долговечными, быстрее заряжаться и более доступными по цене, чем в текущей линейке электромобилей.

реклама

Ford будет разрабатывать батареи LFP совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), мировым производителем батарей для EV (электромобилей) - хотя автопроизводитель подчеркнул, что он будет владеть и управлять заводом полностью через свою дочернюю компанию, а китайская компания будет только предоставлять "знания и услуги". Начало производства ожидается в 2026 году.

Ford утверждает, что он является первым автопроизводителем, взявшим на себя обязательство одновременно разрабатывать два отдельных химических состава батарей для своих EV: литий-железо-фосфатный (LFP) и никель-кобальт-марганцевый (NCM). (Tesla также выпускает автомобили с батареями LFP).

Большинство современных электромобилей используют литий-ионные батареи, в катодах которых используются химические элементы NCM. Но NCM также имеет обратную сторону медали, в основном из-за кобальта, который называют "кровавым бриллиантом батарей", поскольку его добыча ведется таким образом, что подвергает опасности детей-рабочих и разрушает окружающую среду в Конго.

В отличие от них, батареи LFP, как правило, дешевле и долговечнее, но они не такие энергоемкие, как батареи NCM. Батареи LFP также менее сложны в производстве. Новый завод добавит около 35 гигаватт-часов (ГВтч) мощности батарей LFP, добавляет компания.

"Они исключительно долговечны и выдерживают более частую и быструю зарядку постоянным током", - сказала Лиза Дрейк, вице-президент по индустриализации электромобилей в Ford. Автомобили с батареями LFP также будут более доступными по цене, чем текущий модельный ряд Ford - хотя насколько более доступными, компания не сказала. Компания заявляет, что представит свой первый Mustang Mach-E с LFP-батареей в конце этого года и F-150 Lightning в следующем году. (Ford недавно снизил цены на Mach-E в попытке конкурировать с компанией Tesla, занимающей первое место по продажам электромобилей).

Лиза подчеркнула, что решение добавить батареи LFP к своей линейке EV было отчасти продиктовано желанием снизить затраты. "Именно так мы рассматриваем рецепт создания одной из самых недорогих батарей американского производства, когда этот завод будет запущен в эксплуатацию в 2026 году", - сказала она.

Сокращение расходов, безусловно, является первостепенной задачей для автопроизводителя, у которого в прошлом квартале были особенно малые доходы. Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что компания потеряла 2 миллиарда долларов прибыли, обвинив в этом "глубоко укоренившиеся проблемы в нашей промышленной системе".

Безусловно, заявленные цели Ford в области электромобилей амбициозны. Компания заявила, что потратит около 50 миллиардов долларов на свои планы электрификации и что к концу 2023 года у нее будет достаточно батарей для производства 600 000 EV: 270 000 Mustang Mach-E, 150 000 фургонов E-Transit, 150 000 F-150 Lightnings и 30 000 единиц загадочного нового внедорожника среднего размера, предназначенного для выпуска в Европе. К концу 2026 года это число увеличится до 2 миллионов электромобилей по всему миру.

Это второй крупный проект по строительству завода по производству электромобилей, объявленный компанией Ford за последние годы. Ранее компания заявляла, что потратит 11,4 миллиарда долларов вместе с SK Innovation, южнокорейским производителем батарей, на строительство "мега-кампуса" в Теннесси и Кентукки для сборки электрических грузовиков и внедорожников Ford.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В настоящее время Ford получает большую часть своих батарей от SK Innovation. Производя свои собственные батареи в США, Ford считает, что сможет избежать некоторых конфликтов, возникающих при импорте батарей из-за рубежа. Это также имеет решающее значение для того, чтобы обеспечить соответствие своих электромобилей требованиям федеральной налоговой льготы IRA в размере 7500 долларов США, которая требует, чтобы автомобили и батареи производились в Северной Америке. Хотя в IRA также изложены требования к источникам поставок батарей, которые не поощряют сотрудничество с "иностранными организациями, вызывающими беспокойство", такими как Китай.