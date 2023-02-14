Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Электромобили Ford EV получат батареи с новым химическим составом и более быструю зарядку
Литий-железо-фосфатный (LFP) химический состав позволит сделать батареи более долговечными и более доступными по цене.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Компания Ford объявила о строительстве нового завода стоимостью 3,5 миллиарда долларов в Мичигане, где будут производиться батареи для электромобилей, изготовленные с использованием литий-железо-фосфатного (LFP) химического состава. Ford утверждает, что батареи LFP будут более долговечными, быстрее заряжаться и более доступными по цене, чем в текущей линейке электромобилей.

реклама

Ford будет разрабатывать батареи LFP совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), мировым производителем батарей для EV (электромобилей) - хотя автопроизводитель подчеркнул, что он будет владеть и управлять заводом полностью через свою дочернюю компанию, а китайская компания будет только предоставлять "знания и услуги". Начало производства ожидается в 2026 году.

Ford утверждает, что он является первым автопроизводителем, взявшим на себя обязательство одновременно разрабатывать два отдельных химических состава батарей для своих EV: литий-железо-фосфатный (LFP) и никель-кобальт-марганцевый (NCM). (Tesla также выпускает автомобили с батареями LFP).

Большинство современных электромобилей используют литий-ионные батареи, в катодах которых используются химические элементы NCM. Но NCM также имеет обратную сторону медали, в основном из-за кобальта, который называют "кровавым бриллиантом батарей", поскольку его добыча ведется таким образом, что подвергает опасности детей-рабочих и разрушает окружающую среду в Конго.

В отличие от них, батареи LFP, как правило, дешевле и долговечнее, но они не такие энергоемкие, как батареи NCM. Батареи LFP также менее сложны в производстве. Новый завод добавит около 35 гигаватт-часов (ГВтч) мощности батарей LFP, добавляет компания.

"Они исключительно долговечны и выдерживают более частую и быструю зарядку постоянным током", - сказала Лиза Дрейк, вице-президент по индустриализации электромобилей в Ford.  Автомобили с батареями LFP также будут более доступными по цене, чем текущий модельный ряд Ford - хотя насколько более доступными, компания не сказала. Компания заявляет, что представит свой первый Mustang Mach-E с LFP-батареей в конце этого года и F-150 Lightning в следующем году. (Ford недавно снизил цены на Mach-E в попытке конкурировать с компанией Tesla, занимающей первое место по продажам электромобилей).

Лиза подчеркнула, что решение добавить батареи LFP к своей линейке EV было отчасти продиктовано желанием снизить затраты. "Именно так мы рассматриваем рецепт создания одной из самых недорогих батарей американского производства, когда этот завод будет запущен в эксплуатацию в 2026 году", - сказала она.

Сокращение расходов, безусловно, является первостепенной задачей для автопроизводителя, у которого в прошлом квартале были особенно малые доходы. Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что компания потеряла 2 миллиарда долларов прибыли, обвинив в этом "глубоко укоренившиеся проблемы в нашей промышленной системе".

Безусловно, заявленные цели Ford в области электромобилей амбициозны. Компания заявила, что потратит около 50 миллиардов долларов на свои планы электрификации и что к концу 2023 года у нее будет достаточно батарей для производства 600 000 EV: 270 000 Mustang Mach-E, 150 000 фургонов E-Transit, 150 000 F-150 Lightnings и 30 000 единиц загадочного нового внедорожника среднего размера, предназначенного для выпуска в Европе. К концу 2026 года это число увеличится до 2 миллионов электромобилей по всему миру.

Это второй крупный проект по строительству завода по производству электромобилей, объявленный компанией Ford за последние годы. Ранее компания заявляла, что потратит 11,4 миллиарда долларов вместе с SK Innovation, южнокорейским производителем батарей, на строительство "мега-кампуса" в Теннесси и Кентукки для сборки электрических грузовиков и внедорожников Ford.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В настоящее время Ford получает большую часть своих батарей от SK Innovation. Производя свои собственные батареи в США, Ford считает, что сможет избежать некоторых конфликтов, возникающих при импорте батарей из-за рубежа. Это также имеет решающее значение для того, чтобы обеспечить соответствие своих электромобилей требованиям федеральной налоговой льготы IRA в размере 7500 долларов США, которая требует, чтобы автомобили и батареи производились в Северной Америке. Хотя в IRA также изложены требования к источникам поставок батарей, которые не поощряют сотрудничество с "иностранными организациями, вызывающими беспокойство", такими как Китай.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #ford #батареи #акб #батареи для электромобилей
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые электромобили Xiaomi начнут массово производиться в 2024 году
Ford потратит 3,5 миллиардов долларов на завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Австралия начала выпуск электрических пикапов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
97
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
8
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
4
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
+
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3
Пригожин рассказал, сколько заключённых из ЧВК Вагнер вернулись в колонии
+

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
11
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
17
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
94
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
194
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
40
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3

Сейчас обсуждают

Илья Коваленко
02:22
Кстати, если ты зайдешь в ГФ-Экспириенс, то увидишь, что она может расширять картинку виртуально до 4к, а потом выводить её на 1к монитор.
Блогер купил на Aliexpress GeForce GTX 1660 Super за 8000 рублей и запустил Cyberpunk со 150+ FPS
Илья Коваленко
02:19
1660 это та же 1070.
Блогер купил на Aliexpress GeForce GTX 1660 Super за 8000 рублей и запустил Cyberpunk со 150+ FPS
Aaa
02:19
Аккет одно время в пару раз больше овера был, вот примерно в тех годах. Хотя я помню мне человек жаловался году в 2020 что типа один раз кликнул на новость овера в ленте гугла и все, капец теперь овер...
Блоги и статьи, написанные с помощью ИИ - разбираемся как это определить
Эовейн Триада
02:18
Карта конечно самое первое. Но вот fps уже упирается в память, особенно когда надо не 60, а 120 fps. И тогда уже карта ничего не даёт, тем более если FullHD. Этот процессор с большим кэшем как раз и п...
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
Kutuz
02:17
Хорошо хоть не трусами с "новичком"
Командира чеченского спецназа «Ахмат» отравили конвертом
Kutuz
02:13
Году так в 2019 Гугл особенно в выдаче на смартфонах с андроид вообще прям сплошь давал ссылки на него то и дело, в общем, тогда в разговоре с редактором одного издания сетовал что мол вот как несправ...
Блоги и статьи, написанные с помощью ИИ - разбираемся как это определить
No_Zelot
02:12
Странный тест, 7700х мощнее 7900х...
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
Aaa
02:11
засыпает город - просыпается мафия!
Блоги и статьи, написанные с помощью ИИ - разбираемся как это определить
Fetaminaza
02:07
стоимость Voodoo 5 5500, выпущенной в 2020 г., ??????? шта
Инженерный прототип видеокарты 3dfx Voodoo 5 6000 купили за 15 тыс. долларов
Kutuz
02:05
Даже как то подозрительно. Специально тут видимость создаём, сейчас стоит уйти и сразу начнется срач какой нибудь, флудильня с локальными мемами и прочий шитпостинг)))
Блоги и статьи, написанные с помощью ИИ - разбираемся как это определить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем