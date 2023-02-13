Зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны "Тор-М2У" уничтожил один из западных беспилотных летательных аппаратов, применяемых Украиной в СВО. "На видео показана боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2У" в зоне СВО. Убедившись в уничтожении воздушной цели, боевая машина сменила огневую позицию", —рассказали в Министерстве обороны РФ.
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Беспилотник ВСУ был обнаружен с помощью РЛС кругового обзора, установленной на боевой машине. Она сканирует небо на 360 градусов и способна обнаружить цели на дальности до 30 км. Комплексы "Тор" круглосуточно "просматривают" небо в поисках возможных целей. В случае, когда воздушное судно не отвечает на запрос "свой-чужой", расчёт берёт её на автоматическое сопровождение и готовится к запуску ракеты.
ЗРК "Тор" способен перемещаться по сложно-пересечённой местности и вести обстрел одновременно до четырёх целей с коротких остановок. Станция наведения способна самостоятельно селектировать и захватывать на сопровождение наиболее опасные цели. "Тор" способен обнаруживать даже мелкие БПЛА: он имеет мощную оптику. Как правило, ВСУ применяют для атаки крылатые ракеты и БПЛА, но даже у самых мелких дронов нет шанса уйти. Одна боевая машина способна прикрывать от удара с воздуха подразделение до мотострелковой роты.
ЗРК "Тор" имеет на вооружении боекомплект из восьми ракет. Как правило, автоматика самостоятельна обнаруживает и сопровождает цели, расчёту остаётся лишь нажать кнопку "Пуск".