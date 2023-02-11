Помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности сделал провокационное заявление о том, что Пентагон не будет иметь возражений, если ВСУ ударят по военным целям, находящимся на украинской территории, которой Белый дом считает Крымский полуостров. Своё заключение представитель военного управления США сделал, во время ответа на вопрос о том, будут ли Соединённые Штаты поддерживать «возвращение Украиной Крыма».
реклама
"Пентагон не будет иметь возражений, мы не будем ограничивать операции, проводимые Украиной, которые направлены на достижение их целей. Соединённые Штаты уважают суверенитет и территориальную целостность Украины над её международно признанными границами, в том числе над Крымом. Украина имеет полное право на защиту каждого метра своей земли. ", — заявил представитель министерства обороны США в своём докладе.
Информационное издание The Times заявляло, что Киев уже готов применять для нанесения ударов по Крыму ракеты большой дальности. Дмитрий Медведев же предостерёг Украину: "если ВСУ нанесут удар по российской территории, в частности по Крыму, то их ждут ответные "удары возмездия". Госдума чётко заявила, что применение ракет американского производства вооружёнными силами Украины в атаке на Крым будет расцениваться как объявление войны со стороны США.