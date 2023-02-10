"Западные танки будут гореть так же, как и украинские", — заявил Денис Пушилин

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Военнослужащие армии России и ЧВК "Вагнер" исследовали наиболее уязвимые места новеньких Leopard и Abrams, поставляемых странами Запада и США на Украину, и теперь знают, как их проще уничтожить. Об этом в ходе интервью рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

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«Бойцы армии России довольно серьёзно проработали все уязвимые места иностранных танков: как Leopard, так и Abrams. Смогли вычислить их "болевые точки". Чем, как и куда бить, чтобы было их проще уничтожить одним выстрелом. Западные танки будут гореть так же, как и украинские», — заявил Пушилин, отвечая на вопросы. Глава ДНР также упомянул, что новые танки могут доставить российской армии некоторые сложности, однако ход спецоперации поменять не смогут.

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В январе Соединённые Штаты, Германия и другие страны Запада решились на поставку Киеву своих танков Leopard 2 и Abrams. Ряд зарубежных военных экспертов считает, что поставки западных танков не помогут Украине выиграть в конфликте. Многие, в том числе военнослужащие ВСУ, отмечают "посредственное качество" европейских танков. И здесь дело не в их ТТХ, а в том, что, в основном, танки Украине поставлялись с баз хранения и консервации, вследствие чего техника не обслужена и требует больших затрат ресурсов на восстановление боеспособности.