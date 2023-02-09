Компания утверждает, что заметки - это простой способ поделиться идеями и начать разговор.

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Приложения Flipboard для iOS и Android теперь включают функцию заметок, которую компания внедрила в декабре. Обновление привносит больше социальных элементов в мобильные приложения Flipboard. По словам компании, заметки - это простой способ начать разговор, поделиться идеями и, возможно, создать микросообщество вокруг общих интересов или темы.

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С помощью заметок авторы могут добавлять оригинальный контент в общие журналы, например, комментарии, изображения, ссылки и видео. У них есть возможность упоминать других пользователей в заметках и комментариях, чтобы привлечь их к участию. Чтобы начать заметку, нажмите на значок создания (т.е. карандаш) в журнале.

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Flipboard считает, что заметки очень хорошо работают в групповых журналах, поскольку эта функция позволяет всем участникам добавить свою точку зрения и начать разговор. Владельцы и участники журнала получат уведомление, когда кто-то из группы добавит заметку или комментарий. Более того, заметки, добавленные в журналы, за которыми следят, могут появляться в ленте "Для вас" у пользователей приложения.