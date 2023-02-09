Издание отмечает схожесть с предыдущим поколением, но есть и отличия. Обзорщики утверждают, что Galaxy S23+ не разочарует пользователей ни в чём.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Издание GSMArena выпустило обзор на новинку Samsung этого года - Galaxy S23+. В обзоре отмечается, что устройство практически не изменилось по сравнению со своим предшественником. В этом году Samsung предлагает небольшое постепенное обновление, а не что-то серьезное.

Характеристики устройства

Корпус: 157,8x76,2x7,6 мм, 196 г; передняя и задняя панель покрыты стеклом Gorilla Glass Victus 2, алюминиевая рамка; пыле/влагозащита IP68 (до 1,5 м в течение 30 мин)

Дисплей: 6,6" Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1750 нит (пик), разрешение 1080x2340px, соотношение сторон 19,5:9, 393ppi

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм)

Память: 256 ГБ UFS 4.0 /8 ГБ ОЗУ либо 512 ГБ UFS 4.0 /8 ГБ ОЗУ

ОС/оболочка: Android 13, One UI 5.1.

Задняя камера: Широкоугольная (основная): 50 МП, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация Телефото: 10 МП, f/2.4, 70 мм, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум Сверхширокоугольная: 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120 градусов, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video

Фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, 26 мм (широкоугольная), Dual Pixel PDAF

Съёмка видео: Задняя камера: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, стереозвук Фронтальная камера: 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Аккумулятор: 4700 мАч; 45 Вт 65% за 30 мин (заявлено), 15 Вт беспроводная (Qi/PMA), 4,5 Вт реверсивная

Сканер отпечатков пальцев (под дисплеем, ультразвуковой)

поддержка NFC и Samsung Pay

С полным обзором можете ознакомится по ссылке выше (на английском языке), ниже приведу лишь заключение обзорщиков, плюсы и минусы Galaxy S23+.

Издание отмечает, что компания Samsung выпустила отличное устройство S23+. "Мы точно знали, чего ожидать от S23+, и он оправдал эти ожидания. Это очень хорошо спроектированный телефон с чистой эстетикой и отличной сборкой, оснащенный стеклом Gorilla Glass Victus 2 и защитой IP68, к которой мы привыкли от Samsung. Его дисплей все такой же великолепный, как и в прошлом году, с большим запасом яркости и плавной частотой обновления 120 Гц с отличной автоматической обработкой частоты обновления."

Время автономной работы также отличное, в немалой степени благодаря переходу на Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Это разогнанная версия базового Snapdragon 8 Gen 2, и на данный момент это лучший чипсет Android. Поэтому неудивительно, что Galaxy S23+ обеспечивает высочайшую производительность и легко справляется с любыми задачами. Кроме того, One UI 5.1 сосредоточен на улучшении плавности и отзывчивости. Он до краев наполнен полезными функциями, включая мощную систему многозадачности и полнофункциональную платформу Samsung DeX на борту.

Модель S23+ также оснащена отличными стереодинамиками. Камера S23+ превосходна. Это определение отличного устройства "достал-снял-точка". Фотографии получаются отличными с первой попытки и с удивительным постоянством от снимка к снимку.

Однако, как и любое другое устройство, Galaxy S23+ несовершенен и все еще имеет свои недостатки. Его великолепная AMOLED-панель все еще застряла на 8-битной глубине цвета, в то время как конкуренты теперь предлагают 10 или даже 12-битную. Samsung также много говорили об улучшении внутренней системы охлаждения в поколении S23, но, несмотря на это, обозреваемый S23+ сильно и очень быстро грелся при длительной синтетической нагрузке. Кроме того, к лучшему или худшему, Samsung по-прежнему придерживается установленной скорости зарядки батареи, которая начинает казаться все медленнее и медленнее по сравнению с тем, что предлагают конкуренты. Кроме того, в комплект поставки не входит зарядное устройство, что может стать потенциальной дополнительной тратой при покупке.

При стартовой цене в 1000 долларов США и 1200 евро в США и Европе, соответственно, S23+ немного дороговат, особенно по сравнению с большинством своих конкурентов по аппаратному обеспечению и функциям. Однако, флагманы Samsung имеют тенденцию быстро снижаться в цене вскоре после их первоначального выпуска.

Издание советует переходить на новую модель если вы владелец Galaxy s20 и ниже. Те, кто владеет S21 или S22 не заметят сильной разницы. Однако, какой бы ни была причина приобретения Galaxy S23+, в издании утверждают, что он не разочарует пользователей ни в чем.

Достоинства

Простой, но современный прочный и удобный дизайн со степенью защиты IP68 и стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Великолепный AMOLED-дисплей с отличной яркостью и цветами, быстрой и адаптивной частотой обновления.

Отличное время автономной работы.

Превосходные стереодинамики.

Высочайшая производительность благодаря разогнанному чипсету Snapdragon 8 Gen 2.

Отличное качество фото и видео по всем параметрам.

Отличная производительность благодаря One UI 5.1, полной поддержке DeX и множеству возможностей подключения.

Недостатки

Нет расширяемой памяти.

Нет поддержки 10-битного цвета и Dolby Vision.

Чипсет быстро и сильно греется при длительной нагрузке.

Зарядка 45 Вт не намного быстрее, чем 25 Вт.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде



