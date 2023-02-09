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GSMArena выпустили обзор на Samsung Galaxy S23+
Издание отмечает схожесть с предыдущим поколением, но есть и отличия. Обзорщики утверждают, что Galaxy S23+ не разочарует пользователей ни в чём.
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Издание GSMArena выпустило обзор на новинку Samsung этого года - Galaxy S23+. В обзоре отмечается, что устройство практически не изменилось по сравнению со своим предшественником. В этом году Samsung предлагает небольшое постепенное обновление, а не что-то серьезное.

Характеристики устройства

  • Корпус: 157,8x76,2x7,6 мм, 196 г; передняя и задняя панель покрыты стеклом Gorilla Glass Victus 2, алюминиевая рамка; пыле/влагозащита IP68 (до 1,5 м в течение 30 мин)
  • Дисплей: 6,6" Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1750 нит (пик), разрешение 1080x2340px, соотношение сторон 19,5:9, 393ppi
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм)
  • Память: 256 ГБ UFS 4.0 /8 ГБ ОЗУ либо 512 ГБ UFS 4.0 /8 ГБ ОЗУ
  • ОС/оболочка: Android 13, One UI 5.1.
  • Задняя камера:
    • Широкоугольная (основная): 50 МП, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация 
    • Телефото: 10 МП, f/2.4, 70 мм, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум
    • Сверхширокоугольная: 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120 градусов, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video
  • Фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, 26 мм (широкоугольная), Dual Pixel PDAF
  • Съёмка видео:
    • Задняя камера: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, стереозвук 
    • Фронтальная камера: 4K@30/60fps, 1080p@30fps
  • Аккумулятор: 4700 мАч; 45 Вт 65% за 30 мин (заявлено), 15 Вт беспроводная (Qi/PMA), 4,5 Вт реверсивная
  • Сканер отпечатков пальцев (под дисплеем, ультразвуковой) 
  • поддержка NFC и Samsung Pay

С полным обзором можете ознакомится по ссылке выше (на английском языке), ниже приведу лишь заключение обзорщиков, плюсы и минусы Galaxy S23+.

Издание отмечает, что компания Samsung выпустила отличное устройство S23+. "Мы точно знали, чего ожидать от S23+, и он оправдал эти ожидания. Это очень хорошо спроектированный телефон с чистой эстетикой и отличной сборкой, оснащенный стеклом Gorilla Glass Victus 2 и защитой IP68, к которой мы привыкли от Samsung. Его дисплей все такой же великолепный, как и в прошлом году, с большим запасом яркости и плавной частотой обновления 120 Гц с отличной автоматической обработкой частоты обновления."

Время автономной работы также отличное, в немалой степени благодаря переходу на Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Это разогнанная версия базового Snapdragon 8 Gen 2, и на данный момент это лучший чипсет Android. Поэтому неудивительно, что Galaxy S23+ обеспечивает высочайшую производительность и легко справляется с любыми задачами. Кроме того, One UI 5.1 сосредоточен на улучшении плавности и отзывчивости. Он до краев наполнен полезными функциями, включая мощную систему многозадачности и полнофункциональную платформу Samsung DeX на борту.

Модель S23+ также оснащена отличными стереодинамиками. Камера S23+ превосходна. Это определение отличного устройства "достал-снял-точка". Фотографии получаются отличными с первой попытки и с удивительным постоянством от снимка к снимку.

Однако, как и любое другое устройство, Galaxy S23+ несовершенен и все еще имеет свои недостатки. Его великолепная AMOLED-панель все еще застряла на 8-битной глубине цвета, в то время как конкуренты теперь предлагают 10 или даже 12-битную. Samsung также много говорили об улучшении внутренней системы охлаждения в поколении S23, но, несмотря на это, обозреваемый S23+ сильно и очень быстро грелся при длительной синтетической нагрузке. Кроме того, к лучшему или худшему, Samsung по-прежнему придерживается установленной скорости зарядки батареи, которая начинает казаться все медленнее и медленнее по сравнению с тем, что предлагают конкуренты. Кроме того, в комплект поставки не входит зарядное устройство, что может стать потенциальной дополнительной тратой при покупке.

При стартовой цене в 1000 долларов США и 1200 евро в США и Европе, соответственно, S23+ немного дороговат, особенно по сравнению с большинством своих конкурентов по аппаратному обеспечению и функциям. Однако, флагманы Samsung имеют тенденцию быстро снижаться в цене вскоре после их первоначального выпуска.

Издание советует переходить на новую модель если вы владелец Galaxy s20 и ниже. Те, кто владеет S21 или S22 не заметят сильной разницы. Однако, какой бы ни была причина приобретения Galaxy S23+, в издании утверждают, что он не разочарует пользователей ни в чем.

Достоинства

  • Простой, но современный прочный и удобный дизайн со степенью защиты IP68 и стеклом Gorilla Glass Victus 2.
  • Великолепный AMOLED-дисплей с отличной яркостью и цветами, быстрой и адаптивной частотой обновления.
  • Отличное время автономной работы.
  • Превосходные стереодинамики.
  • Высочайшая производительность благодаря разогнанному чипсету Snapdragon 8 Gen 2.
  • Отличное качество фото и видео по всем параметрам.
  • Отличная производительность благодаря One UI 5.1, полной поддержке DeX и множеству возможностей подключения.

Недостатки

  • Нет расширяемой памяти.
  • Нет поддержки 10-битного цвета и Dolby Vision.
  • Чипсет быстро и сильно греется при длительной нагрузке.
  • Зарядка 45 Вт не намного быстрее, чем 25 Вт.
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