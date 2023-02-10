73-летняя пенсионерка из Красноуфимска Людмила Федотова считает каждого российского бойца за родного сына и, насколько возможно, старается облегчить их страдания. Женщина в декабре прилетела в Ростов-на-Дону, чтобы работать в военном госпитале и помогать раненым бойцам. Недавно пенсионерка дала интервью. Людмила Ивановна рассказала о том, как она помогает спасти солдат и даже как увиделась с сыном, который добровольцем ушел на фронт.

Людмила Федотова, 73-летняя пенсионерка из Свердловской области, принимает каждого российского бойца за родного сына и, насколько возможно, старается уменьшить их страдания. Женщина прилетела в Ростов-на-Дону, чтобы работать в военном госпитале и помогать раненым бойцам. Недавно пенсионерка дала интервью. Людмила Ивановна поделилась тем, как она помогает спасти бойцов и даже как увиделась с сыном, ранее ушедшим добровольцем на фронт.

Пенсионерка проработала фельдшером около пятидесяти лет. C начала СВО она просила отправить её ближе к фронту, чтобы помогать раненым солдатам. Узнав о желании Людмилы Федотовой лечить раненых военнослужащих, мэр Екатеринбурга не только помог Людмиле с трудоустройством, но и снял в для неё квартиру в Ростове. Пенсионерка работает в госпитале на добровольной основе. По словам её коллег, Людмила Ивановна старается дать сердечную заботу и любовь каждому военнослужащему. "Я их люблю, как родных сыновей!" — сказала женщина.

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В Ростове-на-Дону пенсионерка увиделась с сыном Дмитрием, отправившимся добровольцем участвовать в СВО. Он позвонил матери с просьбой встретить его на вокзале. Сын Людмилы на фото (справа)

"Я быстрее в путь. Накупила вкусностей целый пакет. Смотрю, заходят военные, а я их знаю — Миша и Фёдор! Я к ним, обнимаю. А за ними Дима идет встречать меня с букетом цветов", — с радостным волнением вспоминает пенсионерка.

Товарищи поведали, что на фронте Дмитрий тоже служил фельдшером и спас много раненых. Диму представили к награде - ордену Мужества. «Когда командира ранили, Дима взял командование на себя. Он мне сказал: «Я берёг ребят. Полмесяца пока командовал, никого не убили и даже не ранили», — сказала с гордостью Людмила. Пенсионерка рассказала, что ведёт дневник. Она записывает хронику своей службы медсестрой. «Я готова наших раненых на руках носить. Я верю, что добро делаю», — поделилась пенсионерка.

Подробнее в видео.