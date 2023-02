Nintendo присоединяется к Sony и Microsoft в их ценовой политике "игры за 70 долларов".

Следуя по стопам Sony и Microsoft, Nintendo выходит в мир игр за 70 долларов с игрой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, как сообщается на странице игры в eShop.

реклама

Sony сделала такой шаг с выходом PS5 в 2020 году, а это значит, что такие эксклюзивные игры для PS5, как Demon's Souls и Returnal, будут стоить дороже. Microsoft в декабре заявила, что ее "новые, созданные для следующего поколения, игры" также будут дорожать, так что если вы хотите купить такие игры, как Forza Motorsport, Redfall и Starfield, вам придется отложить немного больше денег. Эра игр за 70 долларов, вероятно, наступила прошлой осенью, когда такие игры от сторонних разработчиков, как Call of Duty: Modern Warfare II и The Callisto Protocol, стали стоить дороже.

В интервью Game Informer компания Nintendo заявила, что "мы определяем предлагаемую розничную цену на любой продукт Nintendo в каждом конкретном случае". На вопрос о том, будет ли эта ценовая тенденция оставаться в будущем, Nintendo ответила "нет", после чего последовала фраза "всё будет зависеть от конкретного случая".

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

В среду Nintendo выпустила новый трейлер игры Tears of the Kingdom.