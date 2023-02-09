Следуя по стопам Sony и Microsoft, Nintendo выходит в мир игр за 70 долларов с игрой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, как сообщается на странице игры в eShop.
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Sony сделала такой шаг с выходом PS5 в 2020 году, а это значит, что такие эксклюзивные игры для PS5, как Demon's Souls и Returnal, будут стоить дороже. Microsoft в декабре заявила, что ее "новые, созданные для следующего поколения, игры" также будут дорожать, так что если вы хотите купить такие игры, как Forza Motorsport, Redfall и Starfield, вам придется отложить немного больше денег. Эра игр за 70 долларов, вероятно, наступила прошлой осенью, когда такие игры от сторонних разработчиков, как Call of Duty: Modern Warfare II и The Callisto Protocol, стали стоить дороже.
В интервью Game Informer компания Nintendo заявила, что "мы определяем предлагаемую розничную цену на любой продукт Nintendo в каждом конкретном случае". На вопрос о том, будет ли эта ценовая тенденция оставаться в будущем, Nintendo ответила "нет", после чего последовала фраза "всё будет зависеть от конкретного случая".
В среду Nintendo выпустила новый трейлер игры Tears of the Kingdom.