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Volkswagen отзывает 21 000 электромобилей из-за неисправности в ПО высоковольтной батареи
Проблема в том, что программное обеспечение управления высоковольтными батареями может сброситься во время движения автомобиля
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Volkswagen выпустил уведомление об отзыве почти 21 000 своих электрических внедорожников ID.4, ссылаясь на неисправное программное обеспечение батареи, которое может привести к "потере тяги" без предупреждения. Отзыв затрагивает автомобили 2021 модельного года, которые были произведены в период с 26 мая 2020 года по 20 января 2022 года.

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Автопроизводитель заявил, что впервые получил сообщения о потенциальной проблеме с программным обеспечением управления высоковольтными батареями еще в июле 2021 года. Некоторые владельцы в США утверждали, что проблема с ПО батареи может привести к тому, что автомобиль заглохнет.

Потенциальный сброс программного обеспечения батареи может привести к потере тяги во время движения, что повышает риск аварии, отмечает VW, хотя сообщений об авариях или травмах в результате этой проблемы не поступало.

Исправление заключается в установке нового программного обеспечения для блока управления высоковольтной батареей и блока управления импульсным инвертором. Хотя VW только что начал распространять обновления программного обеспечения по воздуху среди ограниченного числа владельцев ID.4, исправление должно быть получено в дилерском центре, сообщает компания.

Выпуск новой линейки электромобилей VW был сопряжен с проблемами программного обеспечения практически с самого начала. Владельцы ID.4 в США сообщили о проблемах, связанных с информационно-развлекательной системой автомобиля, ее различными элементами управления, интеграцией смартфона и другими проблемами.

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#электромобили #volkswagen
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