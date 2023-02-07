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Запустив свой аэростат для наблюдения за стратегическими объектами США, Китай вынудил американские власти отдать приказ на боевое применение истребителя F-22 Raptor. Последний раз данная модель истребителя применялась при проведении операций против Исламского государства (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке в 2014 году. Китайский воздушный шар держал в напряжении Пентагон и всё американское правительство на протяжении суток, прежде чем поступила команда на его уничтожение.
Истребитель стоимостью 350 миллионов долларов (если считать с учётом затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) смог подбить китайский аэростат "шпион" только со второй попытки. Первая ракета не смогла устойчиво навестись на цель, после чего самоликвидировалась в воздухе.
Китайский аэростат наблюдения был сбит над морем, дабы не допустить случайных жертв среди мирного населения "на земле". Примечательно, что шар находился на высоте чуть более 20 км над уровнем моря, что является практическим потолком для самого "высотного" американского истребителя F-22 Raptor. Находясь на высоте 18 километров F-22 выпустил две ракеты класса воздух-воздух Aim-9X Sidewinder.
Илон Маск уже успел пошутить над данной ситуацией, опубликовав забавный мем у себя в Твиттере.
Китай заверяет, что наблюдательный аэростат использовался "исключительно в целях изучения климата", а совсем не для шпионажа. Как бы то ни было, Соединённые Штаты уже высказали свою резкую позицию китайскому правительству, обострив и без того напряжённую обстановку между двумя странами. В ходе изучения обломков шара США планирует провести расследование, что же действительно было целью изучения китайского аэростата.