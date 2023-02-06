Производитель электромобилей Rivian разрабатывает электробайк, согласно источникам Bloomberg. Генеральный директор RJ Scaringe рассказал о разработке электромотоцикла на собрании компании в пятницу, отметив, что в настоящее время над ним работает небольшая команда.
реклама
Bloomberg отмечает, что неясно, говорил ли Скаринг о велосипеде с аккумулятором (он же электрический велосипед) или об электрическом мотоцикле (т.к. оба названия именуются на английском e-bike). Однако в прошлом Scaringe уже заявляла о выходе на рынок микромобильности, и у компании есть патенты на дизайн и компоненты электромотоцикла.
Несмотря на всю шумиху вокруг электромобилей, в США с 2021 года продажи электробайков превысили продажи электрических и подключаемых гибридных автомобилей. А в Европе их продажи обгонят количество всех проданных автомобилей, как электрических, так и нет. Это заманчивая категория для компании, которая пытается найти путь к прибыльности.
На прошлой неделе компания Rivian во второй раз менее чем за год уволила около шести процентов своих сотрудников в рамках масштабных усилий по сокращению расходов. Rivian с трудом достигает производственных целей на фоне проблем с цепочкой поставок и надвигающейся ценовой войны на электромобили.
Несмотря на возможность получения прибыли от новой категории, производители автомобилей пока не добились заметного успеха в производстве электронных мотоциклов, несмотря на то, что такие бренды, как Porsche, Mercedes, Jeep, GM, Hummer и даже Tesla со своим электро-квадроциклом, уже попробовали свои силы.