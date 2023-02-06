Если вы искали, что подарить любимой к 14 февраля или 8 марта

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Хорошие новости, если вы собирались подарить Apple AirPods Pro 2 своей любимой/любимому на День святого Валентина: они вернулись к своей самой низкой цене. Популярные наушники, которые обычно стоят 24 тысячи рублей можно приобрести по цене около 16800 рублей на СберМегаМаркете + бонусы.

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Если вы не знакомы с последней парой "прошек" от Apple, вот краткое описание: они предлагают значительно лучшее шумоподавление и улучшенное качество звука, а также несколько новых уникальных преимуществ по сравнению со своими предшественниками. Например, теперь регулировать громкость стало намного проще: теперь ее можно увеличить или уменьшить простым движением по ножке наушника, а новые маленькие амбушюры должны надёжнее прилегать к маленьким ушам. Apple также улучшила прилагаемый зарядный футляр MagSafe, добавив новую петлю для шнурка и встроенный динамик. Последний, в сочетании с приложением Find My, позволяет легко найти наушники, если вы их потеряете, поскольку чехол может издавать звуки.

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Также "вкусную" цену предлагают площадки Amazon, Best Buy и Target - всего $199. Напрямую в Россию данные магазины не доставляют, но вы можете воспользоваться услугами посредников или попросить знакомых в Казахстане или Беларуси заказать их для вас и отправить уже со своей почты (но тогда вы успеете только к 8 марта). Можно найти Airpods pro 2 и в наших магазинах, стоимость начинается от 16 500 рублей.