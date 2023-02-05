На позиции российских войск с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом.

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Вооружённые силы Украины использовали беспилотники для применения запрещенного химического оружия. Об этом сообщают военные корреспонденты. ВСУ пошли на крайние меры, это может свидетельствовать об их критическом положении в Бахмуте (Артёмовске) и отсутствии моральных и юридических принципов (так как химическое оружие запрещено международным правом).

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«На позиции бойцов ВС РФ под Новобахмутовкой с помощью дронов были сброшены ёмкости с химическим отравляющим веществом. Похожие "средства доставки" уже сбивались солдатами Вооружённых Сил РФ. При контакте с кожей данные вещества оставляют сильные химические ожоги», — передает издание Readovka ссылаясь на военных корреспондентов.

До этого военный блогер из Украины Юрий Мадяр выложил видеосъёмку, на которой показал химические боеприпасы, предположительно применявшиеся под Бахмутом (Артёмовском). Он намекал, что украинская армия может использовать их для удара по объектам в Артёмовске.

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Напомню, что конвенция о запрете применения и использования химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Ее ратифицировали 193 государства. Конвенцию не поддержали только КНДР и Израиль.