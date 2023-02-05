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7 лучших фильмов с кинофестиваля Sundance 2023 года

Это был насыщенный фестиваль, наполненный жуткими ужасами, изобретательной научной фантастикой и множеством других фильмов, которые появятся в кинотеатрах и потоковых сервисах в ближайшие месяцы.
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Как всегда, Sundance - это отличное преддверие будущего года, возможность взглянуть на некоторые инди (не путать с индийскими) -фильмы, которые появятся в кинотеатрах и потоковых сервисах в ближайшие месяцы. В этом году фестиваль вернулся к очному формату после нескольких лет онлайна, а состав участников был довольно солидным. Было много интересных хорроров: истории о злых феях, развратных каникулах, проклятых руках и переосмыслении Франкенштейна. Также было несколько интересных новинок научной фантастики - включая фильм, который почти наверняка понравится Хидео Кодзиме.

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Вот несколько лучших фильмов, на которые стоит взглянуть:

Инопланетяне похитили моих родителей, и теперь я чувствую себя обделённым (Aliens Abducted My Parents and Now I Feel Kinda Left Out)

Любой человек старше 10 лет, скорее всего, сможет предсказать, к чему приведут различные сюжетные нити в фильме "Aliens Abducted My Parents". Эти сюжеты вы уже видели в бесчисленных семейных и комедийных фильмах. Но здесь знакомость порождает чувство комфорта, такое же, какое возникает при просмотре классических фильмов 80-х годов от Стивена Спилберга или Роберта Земекиса. Это работает отчасти благодаря химии между главными героями, а также потому, что фильм не боится показаться странным. Здесь есть и дурацкие приспособления, и сомнительная наука, и просто много глупого юмора. И каким бы предсказуемым он ни был, к концу он становится довольно реальным, с ударом под дых, который выделяется среди других легкомысленных картин. Кроме того, фильм отлично справляется со своей главной загадкой, сохраняя ее в тайне до самого подходящего момента.

Рождение/Возрождение (Birth/Rebirth)

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Несмотря на то, что это история о людях, пытающихся победить смерть с помощью науки, неожиданная гениальность "Birth/Rebirth" заключается в том, что в ней Сели и Роуз предстают не только как безумные ученые, но и как люди, чей личный опыт переживания горя становится основой связи, в которой они оба отчаянно нуждаются. "Рождение/Возрождение" старается напомнить вам, что многое из того, что делают герои, рождается из любви и основывается на вере в то, что женщины должны полностью контролировать свою жизнь.

В то время, когда такие сериалы, как "Дом дракона", показали, что Голливуд все еще любит освещать многочисленные способы, которыми роды могут убить женщину, "Рождение/Возрождение" является примером того, как эта реальность может быть показана на экране во всем её ужасе без ощущения вуайеризма или отсутствия какого-либо содержания. Временами фильм "Рождение/Возрождение" оказывается трудным для просмотра, - но смущающее чувство ужаса, которое он оставляет в вас, создано умелыми руками. Этот фильм наверняка станет одним из самых обсуждаемых, когда он выйдет на экраны в конце этого года.

Вежливое общество (Polite Society)

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Дебютный полнометражный фильм Ниды Манзур "Вежливое общество" можно сравнить со многими фильмами. В нем есть частички "Джона Уика", "Будь как Бекхэм" и "Скотт Пилигрим против всех", и все они смешаны в захватывающую историю семейной драмы. Но в то же время это очень своеобразная вещь.

В центре сюжета - Риа Кхан, которая мечтает стать каскадером и проводит большую часть своего времени, тренируясь и снимая видео для своего канала на YouTube. Никто не верит в нее, кроме ее сестры Лены, выпускницы художественной школы, которая не оправдывает ожиданий своих родителей. Драматический поворот заключается в простой на первый взгляд вещи: Лена встречает Салима, парня из богатой семьи, и после короткого свидания они обручаются.

Для Рии это, по сути, конец света, и она придумывает план, как освободить свою сестру-артистку из лап брака. Далее следует восхитительно нелепая история, в которой Риа использует свои начинающие навыки игры в боевиках, чтобы докопаться до истины. Есть один поворот, который требует большого логического скачка, но его легко пропустить, потому что "Вежливое общество" смотрится легко и весело, начиная с удивительно ловких экшн-сцен и заканчивая устрашающей злодейкой в исполнении Нимры Буча.

Бесконечный бассейн (Infinity Pool)

Даже самый ужасный отпуск в вашей жизни - кричащие дети, отложенные рейсы, пищевое отравление на круизном лайнере - не сравнится с Infinity Pool, последней работой режиссера Брэндона Кроненберга (сына мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга). То, что начинается как поездка на живописный курорт, быстро превращается в причудливую и жуткую игру насилия и жестокости, с небольшой долей экзистенциального ужаса.

Пейзаж с невидимой рукой (Landscape With Invisible Hand)

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В фильме "Landscape With Invisible Hand" инопланетное вторжение не приводит к насилию или тотальной галактической войне: оно портит экономику. Премьера фантастического фильма режиссера Кори Финли по роману М. Т. Андерсона состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в этом году. Действие фильма происходит в будущем, когда на Землю прибыла инопланетная раса, дарующая передовые технологии и сопутствующие им богатства - но только для человеческой элиты. Далее следует несколько запутанная басня о капитализме и искусстве, в которой рассматриваются последствия вторжения, а не само событие.

Мечты о славе (Magazine Dreams)

Когда Джонатан Майорс выходит на сцену соревнований по бодибилдингу в новой захватывающей драме сценариста и режиссера Элайджи Байнума "Magazine dreams", невозможно не почувствовать, что фильм напрямую говорит о том, как слава его главной звезды стала связана с увлечением публики его телом. Глубокое погружение фильма "Мечты о славе" в жизнь одержимого, начинающего профессионального атлета, жаждущего славы в фитнесе, - одно из самых сложных произведений кинематографа, дебютировавших на кинофестивале "Сандэнс" в этом году. Но в то время как фильм разрывает ваше сердце, он также обнажает много болезненных истин о том, что значит быть пойманным в ловушку в мире, где объективизация и дегуманизация - это цена, которую вы должны заплатить за шанс стать звездой.

Поколение бутонов (The Pod Generation)

В новой фантастической сатире "Поколение бутонов", снятой сценаристом и режиссером Софи Бартез, почти нет сомнений или разногласий по поводу того, насколько многие люди переутомлены, перегружены работой и оторваны от природы. Действие происходит в недалеком будущем, где такие вещи, как свежие тосты, напечатанные на 3D-принтере, стали нормой, и почти все понимают, как глубоко испорчено то, что их общество, одержимое детьми, отказалось от любого подобия государственной системы образования. Люди, имеющие качественное медицинское обслуживание благодаря своей работе, знают, что они относятся к привилегированному классу, и ни для кого не секрет, что такое расслоение может быть вредным. Просто люди слишком увлечены и озабочены прекрасно разработанной технологией, которая контролирует большинство аспектов их жизни, чтобы заботиться об этом.

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