Теперь самая дорогая версия стоит $57 990

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания Tesla подняла цену на свой электромобиль Model Y всего через несколько часов после того, как Министерство финансов США скорректировало правила предоставления налоговых льгот на электромобили. В то время как Tesla Model Y Long Range теперь стоит на $1 500 дороже - $54 990, Model Y Performance подорожала на $1 000 до $57 990, без учета стоимости доставки.

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В пятницу Министерство финансов обновило способ классификации автомобилей, которые могут претендовать на налоговый кредит в размере 7500 долларов США. Это изменение должно позволить большему количеству автомобилей - включая Model Y - получить право на кредит, поскольку оно больше не помещает некоторые кроссоверы в ту же категорию, что и седаны.

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Ранее некоторые модели Model Y, а также Cadillac Lyriq не имели права на налоговые льготы, поскольку их цена превышала максимальную предлагаемую розничную цену в 55 000 долларов для седанов. Но теперь, когда правительство использует стандарт маркировки топливной экономичности EPA вместо стандарта CAFE для классификации автомобилей, Model Y и Cadillac Lyriq попадают в льготную категорию. Это дает Tesla больше пространства для маневра при определении цены, поскольку автомобили этой категории могут стоить до $80 000, чтобы получить налоговые льготы.