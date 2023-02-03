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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер»
Боевой опыт ЧВК Вагнер найдёт отражение в действиях ВС РФ
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Российские войска, участвующие в специальной военной операции собирают силы для нового рывка, основанного на стратегии, применяемой ЧВК "Вагнер". Своё мнение высказал немецкий военный эксперт. Он заявил, что прямо сейчас тысячи военнослужащих ВС РФ участвуют в подготовке ведения боевых действий не огромными батальонами по 500 человек, а более малыми тактическими единицами - около взвода, численностью около 30-40 бойцов.

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"Они будут воевать небольшими отрядами по 25-50 человек, а не эшелонами по 250-1000 солдат, как это было раньше", - говорит эксперт. Он называет это "стратегией Вагнера", которая показала свою эффективность в Соледарском и Бахмутском (Артёмовском) наступлениях. Новые методы должны будут применяться в первую очередь военно-штурмовыми подразделениями.

Бойцы "Вагнера" совместно со штатными подразделениями ВС РФ ведут бои за освобождение Бахмута. В начале года Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", объявил о полном взятии под контроль Соледара "исключительно силами Вагнера". ВСУ сейчас опасаются высококвалифицированных российских солдат, которые могут прийти на помощь штурмовым подразделениям Вагнера и вынудить украинское руководство вывести свои войска из Бахмута, для того чтобы они не попали в окружение.

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