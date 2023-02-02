Тяжёлые времена, похоже, скоро доберутся и до военно-воздушных сил Украины

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Тяжёлые времена, похоже, скоро доберутся и до военно-воздушных сил Украины. В интервью зарубежному информационному агентству "The Financial Times" пилот ВВС Украины рассказал о том, что количество самолётов у ВВС ВСУ снижается рекордными темпами, а Украина в ближайшем будущем может лишиться всей своей истребительной авиации.

Украинский пилот заявил журналистам о непростом положении военно-воздушных сил Украины. Исходя из его слов, боеготовой техники становится всё меньше с каждым днём, запасные части тоже отсутствуют, количество профессиональных пилотов уменьшается. В общем ничего хорошего, управлять приходится истребителями ещё советской сборки. Самой "свежей" машине уже под 40 лет. Авиация устаревшая и не может ничего противопоставить современным российским истребителям, а радары самолётов не видят российских ракет. Кроме того, боеприпасы тоже на исходе, - добавил пилот.

Использование устаревшей техники влечёт за собой гибель лётчиков, хорошо обученных лётчиков не хватает, а для выполнения боевых вылетов берут пенсионеров из резерва .

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Очевидно, что жалобное интервью затевалось для того, чтобы в очередной раз надавить на Запад с просьбой о поставках НАТОвских истребителей.