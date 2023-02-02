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Тяжёлые времена, похоже, скоро доберутся и до военно-воздушных сил Украины. В интервью зарубежному информационному агентству "The Financial Times" пилот ВВС Украины рассказал о том, что количество самолётов у ВВС ВСУ снижается рекордными темпами, а Украина в ближайшем будущем может лишиться всей своей истребительной авиации.
Украинский пилот заявил журналистам о непростом положении военно-воздушных сил Украины. Исходя из его слов, боеготовой техники становится всё меньше с каждым днём, запасные части тоже отсутствуют, количество профессиональных пилотов уменьшается. В общем ничего хорошего, управлять приходится истребителями ещё советской сборки. Самой "свежей" машине уже под 40 лет. Авиация устаревшая и не может ничего противопоставить современным российским истребителям, а радары самолётов не видят российских ракет. Кроме того, боеприпасы тоже на исходе, - добавил пилот.
Использование устаревшей техники влечёт за собой гибель лётчиков, хорошо обученных лётчиков не хватает, а для выполнения боевых вылетов берут пенсионеров из резерва .
Очевидно, что жалобное интервью затевалось для того, чтобы в очередной раз надавить на Запад с просьбой о поставках НАТОвских истребителей.