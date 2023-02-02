Командование ВСУ анонсировало новую систему для борьбы с российскими беспилотниками-камикадзе под названием "Ловец Шахидов". Заявляется, что комплекс предназначен для обороны объектов гражданской и военной инфраструктуры от атак ударных беспилотников.
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Представители военно-промышленного комплекса Украины убеждены, что система способна противодействовать БПЛА практически всех видов, в том числе и российским "Герань-2" (хоть Киев и заявляет, что это иранские дроны Shahed) и "Орлан". Система работает следующим образом: специальные радары засекают беспилотник, после чего на перехват отправляются другие дроны. Также заявлена поддержка устройств для глушения сигналов управления.
"Ловец Шахидов" имеет на вооружении автономный дрон DroneHanter F700, который может достигать скорости 100 км/ч. Дрон перехватчик в полёте выпускает сетку прямо навстречу атакующему дрону, что должно сбить его с курса. Дальность действия комплекса довольно небольшая - всего 5 км. Как заверяется, система работает полностью автономно, участие оператора не требуется, но при необходимости он может корректировать действия автоматики.
Заявлено, что "Ловец" может перехватывать дроны массой до 500 кг на высоте до 5 км. Похожие комплексы стоят на вооружении некоторых стран НАТО. По утверждению командования ВСУ, на вооружении уже стоит шесть таких систем. Они обороняют объекты критической инфраструктуры.