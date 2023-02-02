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AnLesha За пост начислено вознаграждение
$ 7 000 - столько платят призывники, чтобы уехать из Украины
Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет платят по 7 тысяч долларов, чтобы их перевезли за границу
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На Украине введено военное положение, в связи с чем, миллионы мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть страну по закону. Однако есть "предприниматели", которые помогают данной категории скрытно перебраться в другую страну за вознаграждение в 7000 долларов США. 

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Недавно на Украине как раз был задержан гражданин, который осуществлял незаконную перевозку мужчин призывного возраста в страны Евросоюза. По сообщениям МВД Украины, житель села Буковины за вознаграждение в 7 тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста в Румынию. Об этом стало известно, когда организатора перевозки и двух военнообязанных мужчин, сидевших с ним в машине, остановили для проверки документов. Позже выяснилось, что они намереваются незаконно покинуть страну, в результате чего они были задержаны.

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Законодательством Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет не только за выезд в период военного положения, но и за незаконный вывоз граждан через границу. Несмотря на это, находятся люди, желающие заработать "лёгкие" деньги таким незаконным способом.

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#украина #мобилизация
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