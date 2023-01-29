Изображение микроядерного реактора компании Rolls-Royce было представлено в социальных сетях в начале этой недели.

После того, как NASA в начале этой недели заключило партнёрство с агентством DARPA для разработки ядерного ракетного двигателя, британская аэрокосмическая компания Rolls-Royce также включилась в борьбу. Rolls Royce - одна из ведущих мировых компаний в области аэронавтики и двигателей, ее продукция используется как в военных, так и в гражданских самолетах, а также на подводных лодках и других машинах.

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У компании также есть космический сегмент, и вчера она поделилась интересным тизером, демонстрирующим мини-ядерный реактор. В настоящее время ядерные двигатели, особенно для гражданских и мирных целей, стремятся использовать высокопробный низкообогащенный уран, и похоже, что двигатель Rolls-Royce также будет использовать это топливо.

Главной идеей заявления NASA и DARPA было то, что они остановились на безопасном топливе для использования в ядерных ракетных двигателях. Такие двигатели уже существуют и используются на авианосцах и подводных лодках - преимущественно американскими военными. Однако топливо, используемое в этих двигателях, является высокорадиоактивным и может быть использовано для создания оружия. Естественно, это усложняет использование двигателей в аэрокосмической отрасли, поскольку ставки выше, а миссии часто находятся дальше от потенциальной помощи в случае возникновения проблемы.

Rolls-Royce работает над малым модульным реактором (SMR) с 2015 года и намерена ввести его в эксплуатацию к 2029 году. Этот реактор является частью Стратегии энергетической безопасности Соединенного Королевства, которая направлена на переход к низкоуглеродным источникам энергии к 2030 году.

Каждый SMR должен вырабатывать не менее 470 мегаватт электроэнергии, а его первоначальная стоимость составляет 3 миллиарда долларов. Впечатляет то, что SMR от Rolls-Royce также является самой мощной SMR, которая в настоящее время либо запущена, либо находится на стадии лицензирования. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), три таких реактора уже произведены и введены в эксплуатацию. Два из них находятся в России, а третья - в Китае.

Тизер Rolls-Royce показывает то, что потенциально является продолжением SMR. Компания называет это "микрореактором Rolls-Royce", и эта электростанция должна стать частью продукции компании для обеспечения присутствия человека на Луне. Компания также работает с Космическим агентством Великобритании над изучением роли ядерной энергии в освоении космоса.

Хотя в наши дни космические ядерные двигатели кажутся новой концепцией, НАСА уже провело шесть успешных испытаний. Все они состоялись в 1960-х годах и были частью планов агентства по исследованию Марса и Солнечной системы. В этих испытаниях использовался прототип двигателя Kiwi, который применялся в программе Nuclear Engine Rocket Vehicle Application (NERVA). В ходе испытаний NERVA удельный импульс достиг 701 секунды, а теоретический импульс в вакууме, по оценкам, даже превысил 900 секунд. Испытания также были чрезвычайно успешными и прошли без каких-либо проблем.

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В космонавтике удельный импульс - это святой Грааль конструкции и характеристик двигателя. По сути, он рассчитывает тягу (мощность), создаваемую в единицу времени единицей массы. Это делает его единицей эффективности, поскольку двигатели, создающие большую тягу при меньшей массе, более эффективны и уменьшают вес ракеты в целом. Для сравнения с двигателем NERVA, двигатель RS-25, отвечающий за приведение в движение ракеты Space Shuttle и ракеты NASA Space Launch System (SLS), является одним из самых эффективных ракетных двигателей в мире, но имеет почти вдвое меньший импульс, чем NERVA - с показателем 462 секунды. Raptor 2 компании SpaceX стремится к 382 секундам.