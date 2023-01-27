Представьте себе следующий сценарий: Вы просматриваете что-то в режиме "Инкогнито" в браузере Google Chrome на своем телефоне. По какой-то причине вам нужно передать телефон другому человеку, и в последний момент вы вспоминаете, что не хотите, чтобы этот человек видел содержимое вашей вкладки "Инкогнито". Неловкие оправдания и обвиняющие взгляды обеспечены.
реклама
Хорошие новости: это исправляется. В обновлении в официальном блоге Chrome компания сообщила, что теперь сеансы Инкогнито могут автоматически блокироваться при выходе из Chrome. Чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки Chrome → Конфиденциальность и безопасность → Включите "Блокировать вкладки инкогнито при закрытии Chrome".
Теперь, если на вашем Chrome открыта вкладка "Инкогнито", при следующем открытии браузера вам придется разблокировать ее, чтобы увидеть содержимое - с помощью распознавания лица, сканера отпечатков пальцев или пароля.
Эта функция уже работает на iOS, но теперь она распространяется и на пользователей Android (как ни странно, Гугл сначала выпустила её на яблочные устройства). По умолчанию она отключена, поэтому вам придется вручную включить ее, чтобы она заработала.
Эта новая опция делает режим Инкогнито немного более приватным, а учитывая, что пользователей Chrome на Android очень много, она будет полезна многим.