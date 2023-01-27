Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Режим инкогнито в Chrome для Android стал намного полезнее
Теперь скрывать содержимое от посторонних глаз стало проще
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Представьте себе следующий сценарий: Вы просматриваете что-то в режиме "Инкогнито" в браузере Google Chrome на своем телефоне. По какой-то причине вам нужно передать телефон другому человеку, и в последний момент вы вспоминаете, что не хотите, чтобы этот человек видел содержимое вашей вкладки "Инкогнито". Неловкие оправдания и обвиняющие взгляды обеспечены.

реклама

Хорошие новости: это исправляется. В обновлении в официальном блоге Chrome компания сообщила, что теперь сеансы Инкогнито могут автоматически блокироваться при выходе из Chrome. Чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки Chrome → Конфиденциальность и безопасность → Включите "Блокировать вкладки инкогнито при закрытии Chrome".

Теперь, если на вашем Chrome открыта вкладка "Инкогнито", при следующем открытии браузера вам придется разблокировать ее, чтобы увидеть содержимое - с помощью распознавания лица, сканера отпечатков пальцев или пароля.

Эта функция уже работает на iOS, но теперь она распространяется и на пользователей Android (как ни странно, Гугл сначала выпустила её на яблочные устройства). По умолчанию она отключена, поэтому вам придется вручную включить ее, чтобы она заработала.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Эта новая опция делает режим Инкогнито немного более приватным, а учитывая, что пользователей Chrome на Android очень много, она будет полезна многим.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#инкогнито
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
65
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
68
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
20
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
3
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
6
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
17
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
53
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
37
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
110
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
35
Xbox опускается на самое дно
16
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
56
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
92
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
218
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8

Сейчас обсуждают

Xmast
23:58
Не имеет значения. Статья о новой игре. Что до первой части - помниться я ее устанавливал. В те далекие уже года. Но играть не захотелось. Новую посмотрю только с учетом нового графона. И может зайдет...
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
REY_B_
23:56
А вот как раз этого и не надо. Пускай F-35 покрутятся, посветятся. А мы пока против них оружие подберём. Как против АВАКСов подобрали - теперь они видят лишь то, что Россия позволит.
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
3000kyky Sakh
23:55
Украину никуда не брали. Не было такой перспективы, пока Путин не влез в Крым, на Донбасс. В угоду своим потебностям, хотел забрать часть Украины обознченную, как Новороссию, но провалил там восстания...
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Дмитрий
23:54
эта фиговина вообще самая трудная чтобы попасть. надо вести как птур до самого конца
Российские пилоты Ка-52 научились уклоняться от от обстрелов британского ПЗРК Starstreak
REY_B_
23:53
С чего бы? Амеры изрядно выложились в стремлении наклепать 1000 F-35. Получилось хреново. И на другое ресурсов уже не осталось.
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
Кружит голову Боярышник
23:53
польский танк - это уже смешно..... )))) это как анекдоты про британских учёных... ))
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
REY_B_
23:50
А я чего-то не помню, Киев тогда под крымским ханом был, или его уже отдали тогдашнему "Батьке"?
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Кружит голову Боярышник
23:49
Стоит мне появится и Вежливый с Вовой Огонь куда то исчезают. Остается один "Житель Рашки" - но этот имбецил абсолютно не договроспособен на простейшую беседу, сам себя сливает в каждом диалоге. Даже...
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Иван Ситчихин
23:47
Он обязательно поплачет об этом
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Кружит голову Боярышник
23:45
Это всё не актуально для этого ресурса. Т.к. компьютерная тематика здесь присутствует на дилетантском уровне. Надо идти в ногу со временем согласно деформации и деградации сайта. Предлагаю более подхо...
Об обновлении форума
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем