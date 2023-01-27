Теперь скрывать содержимое от посторонних глаз стало проще

Представьте себе следующий сценарий: Вы просматриваете что-то в режиме "Инкогнито" в браузере Google Chrome на своем телефоне. По какой-то причине вам нужно передать телефон другому человеку, и в последний момент вы вспоминаете, что не хотите, чтобы этот человек видел содержимое вашей вкладки "Инкогнито". Неловкие оправдания и обвиняющие взгляды обеспечены.

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Хорошие новости: это исправляется. В обновлении в официальном блоге Chrome компания сообщила, что теперь сеансы Инкогнито могут автоматически блокироваться при выходе из Chrome. Чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки Chrome → Конфиденциальность и безопасность → Включите "Блокировать вкладки инкогнито при закрытии Chrome".

Теперь, если на вашем Chrome открыта вкладка "Инкогнито", при следующем открытии браузера вам придется разблокировать ее, чтобы увидеть содержимое - с помощью распознавания лица, сканера отпечатков пальцев или пароля.

Эта функция уже работает на iOS, но теперь она распространяется и на пользователей Android (как ни странно, Гугл сначала выпустила её на яблочные устройства). По умолчанию она отключена, поэтому вам придется вручную включить ее, чтобы она заработала.

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Эта новая опция делает режим Инкогнито немного более приватным, а учитывая, что пользователей Chrome на Android очень много, она будет полезна многим.