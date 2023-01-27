Ещё лучшая защита от падений, чем раньше.

Компания Samsung уже не раз представляла в своих телефонах новые технологии дисплеев. Спустя почти три года после дебюта технологии Gorilla Glass Victus от производителя стекла Corning, новые флагманы Samsung будут оснащаться Gorilla Glass Victus 2, согласно пресс-релизу. Эти пока не анонсированные смартфоны станут первыми, в которых будет установлена новая версия Victus для обеспечения большей защиты от повреждений при падении телефона на твердую поверхность.

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По заявлениям Corning, новое стекло Victus 2 способно выдержать падение с высоты до одного метра на бетон и до двух метров на асфальт. Что касается стороны Samsung, то время, указанное в этом анонсе совпадает с мероприятием Galaxy Unpacked в следующую среду. Ожидается, что Samsung анонсирует тройку телефонов Galaxy S23 на этом мероприятии, и если сообщение Corning не является просто безумным совпадением, можно с уверенностью предположить, что в этих телефонах будет использоваться Victus 2.