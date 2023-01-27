Как сообщается, истребители F-35 прилетели в Польшу в рамках миссии НАТО EnhancedAirPolicing

Голландские истребители F-35 уже прибыли в Польшу в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства. Об этом заявило министерство обороны страны.

реклама

Голландские F-35 прибыли на 22-ю тактическую авиабазу, расположенную в Мальборке, Польша, чтобы помочь польским вооружённым силам в защите воздушного пространства. К слову сказать, от Мальборка до Калининграда всего 130 км. Конечно, польское руководство не объясняет, почему ВВС Польши в одиночку не могут защитить воздушное пространство страны.

Министр обороны Польши пояснил, что страна приобрела у США несколько истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и теперь ждёт их поставки. Варшава рассчитывает, что поставки истребителей нового поколения существенно повысят боевые возможности польских ВВС.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов рассматривают вариант поставки для ВСУ истребителей F-16 производства США. Глава Министерства иностранных дел Нидерландов заявил в своём выступлении, что власти не против рассмотрения поставок истребителй для ВСУ, если правительство Украины попросит о такой помощи. Глава Бундесвера напротив, категорически отказался поставлять Украине истребители, не жедая эскалации конфликта. По его словам истребители - это не танки, они намного сложнее в управлении и производстве.