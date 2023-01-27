Голландские истребители F-35 уже прибыли в Польшу в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства. Об этом заявило министерство обороны страны.
реклама
Голландские F-35 прибыли на 22-ю тактическую авиабазу, расположенную в Мальборке, Польша, чтобы помочь польским вооружённым силам в защите воздушного пространства. К слову сказать, от Мальборка до Калининграда всего 130 км. Конечно, польское руководство не объясняет, почему ВВС Польши в одиночку не могут защитить воздушное пространство страны.
Министр обороны Польши пояснил, что страна приобрела у США несколько истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и теперь ждёт их поставки. Варшава рассчитывает, что поставки истребителей нового поколения существенно повысят боевые возможности польских ВВС.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов рассматривают вариант поставки для ВСУ истребителей F-16 производства США. Глава Министерства иностранных дел Нидерландов заявил в своём выступлении, что власти не против рассмотрения поставок истребителй для ВСУ, если правительство Украины попросит о такой помощи. Глава Бундесвера напротив, категорически отказался поставлять Украине истребители, не жедая эскалации конфликта. По его словам истребители - это не танки, они намного сложнее в управлении и производстве.