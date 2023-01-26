Кроссовер способен проехать до 600 км на одном заряде

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Компания Audi показала концепт электромобиля Activesphere EV, обещанный прошлым летом. Кроссовер создан для езды по бездорожью, оснащен прочным днищем, подъемной подвеской и удобными средствами для перевозки спортивного снаряжения. Задняя часть может трансформироваться в погрузочную площадку. Тем не менее, он обладает профилем, напоминающим седан, и удобствами, присущими прошлым концептам, включая просторный светлый салон, предназначенный для отдыха в режиме автопилота.

Салон отражает уверенность Audi в дополненной реальности. Водители надевают AR-очки, на которых отображаются важные показатели для водителя, а также информационно-развлекательная система и виртуальные помощники. Вы не найдете привычного ряда экранов или датчиков, а очки могут даже отслеживать состояние вашего здоровья. Когда вы готовы взять управление в свои руки, приборная панель и рулевое колесо поднимаются на место. Audi явно рассчитывает, что вы будете брать штурвал в руки лишь изредка, например, когда выезжаете на бездорожье

Большинство технических характеристик не названы (в конце концов, это концепт). Однако Audi заявляет, что запас хода составляет более 372 миль (600 км), а быстрая зарядка 270 кВт осуществляется с помощью 800-вольтовой архитектуры. По словам Audi, аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт*ч может заряжаться от 5 до 80 процентов за 25 минут.

Это четвертая модель в линейке электрических концептов Audi "sphere". Компания начала эту инициативу, представив в августе 2021 года родстер Skysphere, а месяцем позже - высококлассный седан Grandsphere. Прошлогодний Urbansphere был задуман как внедорожник для городов будущего, где ваш автомобиль является не только транспортом, но и офисом.

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Как и в прошлых экспериментах, Activesphere не является версией серийной модели. Это видение Audi автомобильного транспорта в ближайшем будущем, не говоря уже о демонстрации технического мастерства. Вопрос лишь в том, повлияет ли концепт на будущие автомобили. Audi играет со своей линейкой EV, которая в основном вращается вокруг знакомых внедорожников и родного брата Porsche Taycan, e-tron GT. Однако бренд рассчитывает значительно расширить предложение электромобилей к 2026 году, поэтому не исключено появления автомобилей, вдохновленных Activesphere.