Таким мнением в интервью изданию URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор Евсеев.

Вводя кошерную пищу в норму рациона ВСУ, Украина дает понять, что израильтяне могут находиться в зоне проведения специальной военной операции. Своими мыслями с агентством "URA.RU" поделился профессор кафедры политических и социальных наук РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.

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Включение кошерной пищи в меню - это политический вопрос. Это значит: мы ждём вас в свои ряды. Потому что неважно, кто вы, когда бойцы голодны и нуждаются в еде. Речь идет о калориях. Все едят", - сказал Вадим Евсеев.

Исходя из его заявления, израильские военные специалисты уже сражаются бок о бок с киевским режимом. "Наши спецслужбы согобщают, что кого на фронте, только нет. Там и израильские, и американские, и французские, и английские специалисты...", - сказал он изданию.

Евсеев также сказал, что фашистская идеология может прорасти в любом государстве. "Есть поговорка, что большая концентрация золота способствует фашизму. Когда группы людей начинают накапливать золото за счет других людей, всегда возникает социальная напряженность и появляются организации, придерживающиеся крайних взглядов", - сказал политолог.

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Министр обороны Украины также заявлял, что украинские вооруженные силы намерены уйти от советских норм пайков для солдат. В меню теперь есть веганские, халяльные и кошерные блюда.