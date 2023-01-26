Вводя кошерную пищу в норму рациона ВСУ, Украина дает понять, что израильтяне могут находиться в зоне проведения специальной военной операции. Своими мыслями с агентством "URA.RU" поделился профессор кафедры политических и социальных наук РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.
реклама
Включение кошерной пищи в меню - это политический вопрос. Это значит: мы ждём вас в свои ряды. Потому что неважно, кто вы, когда бойцы голодны и нуждаются в еде. Речь идет о калориях. Все едят", - сказал Вадим Евсеев.
Исходя из его заявления, израильские военные специалисты уже сражаются бок о бок с киевским режимом. "Наши спецслужбы согобщают, что кого на фронте, только нет. Там и израильские, и американские, и французские, и английские специалисты...", - сказал он изданию.
Евсеев также сказал, что фашистская идеология может прорасти в любом государстве. "Есть поговорка, что большая концентрация золота способствует фашизму. Когда группы людей начинают накапливать золото за счет других людей, всегда возникает социальная напряженность и появляются организации, придерживающиеся крайних взглядов", - сказал политолог.
Министр обороны Украины также заявлял, что украинские вооруженные силы намерены уйти от советских норм пайков для солдат. В меню теперь есть веганские, халяльные и кошерные блюда.