Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Байден призвал бороться с «жесткой агрессией» Украины
Президент США оговорился несколько раз во время выступления
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Президент США Джо Байден в своём выступлении в Белом доме заявил о необходимости противостоять «жестокой агрессии» со стороны Украины. После небольшой паузы, Байден уточнил, что это происходит из-за России.

реклама

«Вместе с нашими партнёрами и союзниками мы организовали поставки более трех тысяч бронемашин с восемью тысячами артиллерийских систем, более двух млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. <…> Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — приводит слова американского лидера ТАСС. «Это происходит из-за России», — добавил Байден.

Президент Америки во время выступления также ошибся в имени премьер-министра Великобритании Риши Сунака и назвал его Сануком. Кроме того, глава Пентагона тоже "пострадал" от забывчивости американского лидера, теперь, по словам Байдена, его должность называется "военный министр".

Президент США уже не раз оговаривался, он называл себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине. В рассказе о своей жене Джилл, Байден заявлял, что встречался с ней, когда ему было 30 лет (когда она была несовершеннолетней). Американский лидер также называл украинский народ «народом Урана» (Uranian people).

Ранее Европа заявила, что поставит Украине 80 танков Leopard 2, а США - 31 танк Abrams

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #байден
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российская армия зашла в Угледар
Клинтон, Обама и Буш: все 3 экс-президента США заявили, что вернули секретные документы в срок
США передаст Украине 31 танк M1 Abrams для контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
1
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
17
Ученые создали искривленное пространство-время в лаборатории, используя холодные квантовые газы
7
Поединок между непробиваемым Challenger 2 против маневренного скорострела Т-90 состоятся уже в 2023г
5
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
8
Apple приостанавливает разработку очков дополненной реальности из-за технических проблем
+
Западные эксперты раскритиковали артиллерию РФ и рассказали о преимуществах САУ Krab, М777 и HIMARS
6
ExeKiller - гибрид классического боевика, киберпанка 80-х и вестерна на Диком Западе
1
Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
6
Китайские инвестиции в полупроводниковый сектор слабо развивают национальное производство чипов
+
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
17
Энтузиаст доказал бесперспективность покупки Ryzen 5 7600 и рекомендует экономить с Ryzen 5 5600
8
SSD Samsung 990 Pro стали массово деградировать ускоренными темпами
35
Steam Deck появились в магазинах «М.Видео» — цены удивляют
31
В Норвегии задержали экс-командира ЧВК «Вагнера», который просил убежище
12
Удачливый майнер добыл блок с Биткоинами с шансом 1-к-27 000 000 и заработал 10 000 000 рублей
4
Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем АИ-25ТЛТ совершил свой второй тестовый полет
6
Сколько должна стоить видеокарта, которая тянет новинки в 1080р – 6 моделей на любой кошелёк
1
Nintendo предупреждает обладателей Switch о проблемах с конденсацией
1
С GDDR6X памятью новая GeForce RTX 3060 Ti быстрее разогнанных GDDR6 моделей, но уступает RTX 3070
6

Популярные статьи

Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
12
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
6
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
80
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
55
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
38
Мир танков и боевой пропуск: Тридевятое царство, насколько грозен танк Карачун, он же японский O-Ho
4
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
95

Сейчас обсуждают

Alex Naz
00:30
Не нападение, а освобождение, свержение фашистского режима
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
00:30
Словакия готова отправить 30 танков Т-72 «хоть завтра» и обсудить передачу истребителей
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Alex Naz
00:29
Мы уже однажды с вами обсуждали, что не стоит путать захват и освобождение.
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Житель Рашки
00:28
" за введение масс людей заблуждение и ложь" блокируют как раз рашковинские пропагандонские каналы
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
garison87
00:28
Спасибо)
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Xmast
00:28
Ну мечтай. Мышление на уровне зелота с его дошираками
Российская армия зашла в Угледар
БАБУЙНЯ
00:28
> Отключение HT действительно заметно снижает скоростные показатели Core i3-10100 — на 18%. Весомый показатель. Помню, несколько лет назад местные иксперды говорили что HT не работает. Вот теперь мож...
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
Alex Naz
00:27
Как это не за что? А за введение масс людей заблуждение и ложь?
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
00:26
Ну и все мы помним о том, что президент Франции Макрон тоже заявил о том, что склоняется поставке своих танков Leclerc. Думаю, что в нынешнем раскладе ему просто будет неудобно остаться в стороне и ес...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
00:26
Как говорил герой трагедии Леся Подервьянського – Гамлет: «Итоги подведем». После того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставках танков Леопард из состава Бундесвера и официально дал добро ...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем