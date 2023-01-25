Президент США оговорился несколько раз во время выступления

Президент США Джо Байден в своём выступлении в Белом доме заявил о необходимости противостоять «жестокой агрессии» со стороны Украины. После небольшой паузы, Байден уточнил, что это происходит из-за России.

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«Вместе с нашими партнёрами и союзниками мы организовали поставки более трех тысяч бронемашин с восемью тысячами артиллерийских систем, более двух млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. <…> Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — приводит слова американского лидера ТАСС. «Это происходит из-за России», — добавил Байден.

Президент Америки во время выступления также ошибся в имени премьер-министра Великобритании Риши Сунака и назвал его Сануком. Кроме того, глава Пентагона тоже "пострадал" от забывчивости американского лидера, теперь, по словам Байдена, его должность называется "военный министр".

Президент США уже не раз оговаривался, он называл себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине. В рассказе о своей жене Джилл, Байден заявлял, что встречался с ней, когда ему было 30 лет (когда она была несовершеннолетней). Американский лидер также называл украинский народ «народом Урана» (Uranian people).

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