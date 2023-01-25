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Ультразвуковой пластырь может сканировать сердце в реальном времени прямо на ходу
Технология может помочь спортсменам, пожилым людям и пациентам с сердечными заболеваниями
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Ультразвуковое исследование позволяет получить детальные изображения сердца, но сама процедура в кабинете делает его непрактичным для постоянного сканирования - особенно за пределами больницы. Однако в будущем оно может стать более портативным. Исследователи разработали носимый ультразвуковой пластырь, который позволяет получать изображения сердца в режиме реального времени, даже когда вы двигаетесь. Он также использует ИИ для автоматического расчета объема желудочков и получения статистики работы сердца.

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В устройстве используются пьезоэлектрические датчики для получения изображений глубоких тканей. Растягивающиеся электроды обеспечивают прилегание ультразвукового датчика к коже, сохраняя при этом компактность и удобство ношения.

Однако, это ещё не коммерческий образец. Ученые хотят продолжить миниатюризацию системы, которой всё ещё нужно подключение к внешней системе обработки данных через кабель. Команда также надеется улучшить разрешение изображения за счет более совершенных алгоритмов. Также планируется использовать больший набор данных для обучения ИИ, чтобы сделать устройство подходящим для самых разных людей.Ультразвуковое изображение клапана сердца

Некоторые преимущества уже очевидны. По мнению разработчиков, носимое ультразвуковое устройство может обеспечить непрерывное измерение показателей у пациентов с заболеваниями сердца или в критических ситуациях, включая амбулаторных пациентов. Технология также может быть полезна для спортсменов, которые стараются укрепить свое сердце и улучщить свои результаты.

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Разработчики утверждают, что их носимую ультразвуковую систему можно использовать для исследования позвоночника, печени и вен. Таким образом, технология может дать свободу многим пациентам и спортсменам, которым в противном случае пришлось бы посещать клиники или больницы.

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#сердце #пластырь
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