Несколько сервисов Microsoft 365 не работают для тысяч пользователей по всему миру, что заставило технологического гиганта провести расследование инцидента, затронувшего несколько его продуктов. В сообщении о сбое, опубликованном рано утром 25 января, компания заявила, что пользователи не могли получить доступ к ее сервисам, включая Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi и Microsoft 365 Admin Center.
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Технологический гигант признал, что перебои в работе могут не ограничиваться этими продуктами, и действительно, более тысячи пользователей также сообщили о проблемах с доступом к Xbox Live на Down Detector.
В обновлении к своему объявлению Microsoft заявила, что она "изолировала проблему от конфигурации сети". Компания добавила, что ей пришлось тщательно спланировать следующие шаги по устранению неполадок и проанализировать "наилучшую стратегию смягчения последствий", чтобы выработать решение, которое не вызовет дополнительных проблем. Компания Microsoft сообщила в Твиттере, что она "откатила сетевое изменение", которое, по ее мнению, было причиной сбоя, и что она следит за своими службами.